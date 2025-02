Moretti destaca aproximação da prefeitura com a população várzea-grandense em evento itinerante

“Vamos levar esses serviços para todas as regiões do nosso município. Esse evento é fruto da união das nossas secretarias, servidores e dos moradores beneficiados”

A prefeitura de Várzea Grande realiza, nesta sexta-feira (27), a primeira edição do programa Acelera VG que reúne as secretarias municipais em uma grande ação itinerante de serviços, aproximando e apresentando, o Executivo Municipal à população e aos bairros.

A prefeita Flávia Moretti (PL) agradeceu os esforços de todos os servidores municipais e parabenizou os moradores pelo acolhimento e auxílio nas ações. “Essa é nossa missão como prefeita. Vamos levar esses serviços para todas as regiões do nosso município. Esse evento é fruto da união das nossas secretarias, servidores e também da população que esteve auxiliando nossos profissionais o tempo todo”, relata Moretti.

Estão presentes a secretaria municipal de Saúde (com exames, aferimento de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação, emissão do cartão do Sistema Único de Saúde), o Procon-VG (atendimentos em defesa do consumidor), a secretaria de Desenvolvimento Econômico (banco de empregos, elaboração de currículos, atendimento ao pequeno empresário), secretaria de Meio Ambiente (feira da agricultura familiar e feira gastronômica), a secretaria de Educação, Esporte e Lazer (massagem e alongamento), o governo de Mato Grosso com o caminhão do Hemocentro (doação de sangue), entre outros órgãos e instituições públicas municipais.

O secretário de Assuntos Estratégicos, Carlos Alberto Araújo, citou a importância desses serviços virem até a sociedade. “Muitas pessoas não têm condições financeiras de se deslocar à prefeitura ou a algum órgão municipal, por isso é essencial levarmos esses serviços para os bairros. Agradeço o empenho de toda a estrutura municipal que está atendendo essa comunidade e que abraçou a ideia”, disse Carlos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Samir Katumata, destacou que a união de toda estrutura do município só beneficiará a população. “Essa ainda é só a primeira edição, ainda vamos melhorar e ampliar cada vez mais os serviços oferecidos. Fico feliz pela grande adesão dos servidores e da população”, conta Katumata.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, Radamés Alves, relata que o poder público deve estar perto do povo. “Vamos cada vez mais perto da população, todas as regiões de Várzea Grande vão receber os serviços do Acelera VG”, relata. Alves.

Moradora há 35 anos do bairro Marajoara, Maria do Céu, agradeceu pelos serviços oferecidos. “Fiquei muito feliz quando soube desses atendimentos. Vim aqui e aproveitei para checar minha pressão, diabetes e receber os atendimentos da Assistência Social”, disse Maria.

Há seis anos morando no bairro, Eduarda Vitória, buscou atendimento na Assistência Social e escutou atentamente as orientações ao seu bebê por meio do programa “Criança Feliz”. “Muito bom nós termos esses atendimentos aqui na nossa comunidade. A prefeitura está de parabéns e espero que Várzea Grande tenha mais programas como esses”, disse Vitória.

No período da tarde, o Acelera VG segue com os atendimentos das secretarias. A partir das 15h começa a feira da agricultura familiar. Haverá exposições de artesanato e praça de alimentação e a partir das 18h, quando os atendimentos forem encerrados, começam as atrações culturais, show gospel e outras atrações musicais.

Participaram da abertura do Acelera VG os secretários de Governo, Dito Lucas, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Costa Amorim, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Edson Sestari, secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Scarton, secretária de Administração, Nadir Araújo, secretária de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, Manoela Rondon, superintendente do Procon, Fábio Silva, o vereador Rogério França Martins – Rogerinho Dakar (PSDB).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT