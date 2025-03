Moretti destaca protagonismo das mulheres na política em evento do CMPIR

‘Aula Inaugural’ do Polo do grande Cristo Re,i do Programa VG + Esporte e Bem-Estar, foi realizada no Ginásio de Esporte da praça Antônio Sotero de Almeida, no Parque do Lago

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) promoveu a ‘Aula Inaugural’ do Polo do grande Cristo Rei do Programa VG + Esporte e Bem-Estar desenvolvido pela Superintendência de Esporte e Lazer da SMECEL. A aula ocorreu no Ginásio de Esporte da praça Antônio Sotero de Almeida, no Parque do Lago.

De acordo com o superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Castro Nascimento, o Programa VG + Esporte conta com aulas gratuitas nas Escolinhas Esportivas em diversas modalidades vários polos e regiões, inclusive, nas modalidades do Paralímpico, atendendo cerca de 3 mil crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos.

O programa conta com cinco polos e a intenção da Superintendência é a criar mais seis polos, que darão oportunidade às crianças e jovens de Várzea Grande de acesso à prática esportiva com orientação de professores especializados. “Temos hoje cerca de 2.300 alunos inscritos no programa para a prática de, além do futebol de campo e do futsal, também do voleibol, basquetebol e handebol e, até o final da atual gestão pretendemos estar atendendo até 10 mil alunos” explicou.

O professor de educação física, Alexander Caldeira, coordenador do programa no polo Grande Cristo Rei lembrou que atividades já vinham sendo desenvolvidas na região e o Programa VG + Esporte e Bem-Estar chegam para consolidar esse trabalho. “Agora vamos ter mais suporte, mais materiais para desenvolver nosso trabalho e com maior efetividade pois haverá distribuição de coletes, uniformes e bolas aos alunos” declarou.

As aulas na Escolinha de Futebol do polo Grande Cristo Rei acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 17:30h e aos sábados a partir das 14h, no Ginásio de Esporte da praça Antônio Sotero de Almeida, no Parque do Lago.

O coordenador, professor Gilson de Lima, disse ainda que o programa está contemplando também o público da ‘Melhor Idade’ com academias ao ar livre e quick massagem, que podem ser atendidos nos polos Vovô Zeid, Figueirinha, São Mateus, Fiotão, Cristo Rei e Parque do Lago.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT