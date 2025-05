Moretti prestigia espetáculo musical do CBM em comemoração aos 158 anos de Várzea Grande

Cobertura vacinal também está aquém do ideal nos grupos prioritários. Secretaria frisa que vacina é segura e salva vidas!

A gripe está aí e pode trazer complicações sérias, principalmente para crianças, idosos e pessoas com a saúde mais frágil. Em Várzea Grande, a vacinação contra a influenza está acontecendo, mas a adesão ainda está muito baixa: apenas 14,25% do público-alvo tomou a vacina até agora. São 14.675 doses aplicadas, volume muito abaixo do ideal.

A Secretaria Municipal de Saúde acende o alerta e reforça: “É hora de procurar a unidade de saúde mais próxima e se proteger. Estamos preocupados com a baixa cobertura vacinal, especialmente, entre os grupos prioritários. Essa vacina salva vidas e está disponível gratuitamente”, afirma Alessandra Carreira, gerente de Vigilância Epidemiológica. Ela lembra que a vacina é segura e ajuda a evitar casos graves de gripe, internações e até mortes.

Fazem parte do grupo prioritário: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Gestantes e mulheres até 45 dias após o parto; Idosos; Pessoas com doenças crônicas como diabetes, problemas no coração, pulmão ou rins; Pessoas com deficiência; Trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, caminhoneiros; População em situação de rua e pessoas privadas de liberdade, entre outras. “Se você faz parte de um desses grupos, não deixe para depois. A gripe pode parecer simples, mas pode virar um problema sério de saúde. A vacinação é uma atitude de cuidado com você, com sua família e com toda a comunidade. Vamos juntos proteger Várzea Grande”, reforça Alessandra.

Para facilitar o acesso à vacina, a Secretaria de Saúde vem elaborando o projeto “Vacinação Volante”, que vai levar as equipes até escolas e bairros mais afastados, onde não há unidades de saúde próximas. A ideia é ir até onde as pessoas estão e aumentar a cobertura vacinal o mais rápido possível. A previsão é de que o projeto inicie no mês de junho.

Enquanto isso, as vacinas seguem disponíveis nos postos de saúde de toda a cidade. Basta levar um documento com foto e a caderneta de vacinação (se tiver).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT