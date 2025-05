Moretti sanciona lei que cria política de proteção às servidoras públicas  

“Em um cenário educacional cada vez mais dinâmico, uma gestão escolar estratégica deve se adaptar às mudanças e garantir o pleno desenvolvimento acadêmico de seus alunos”

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, Cleiton Marino Santana, juntamente com a superintendente Pedagógica, Majô Cristine Lopes Dias, participaram, nesta semana, da 25ª edição da Bett Brasil, ação que faz parte de um conjunto global de eventos relacionados à educação e à inovação ao redor do mundo. Realizado de 28 de abril a 1 de maio em São Paulo, o evento reuniu mais de 3 mil expositores da educação, do infantil ao ensino superior.

De acordo com o secretário, Cleiton, a participação no evento foi importante para conhecer futuros parceiros, objetivando estabelecer possíveis parcerias para agregar expertise, tendo a elevação do IDEB do Município como meta principal. “Em um cenário educacional cada vez mais dinâmico, uma gestão escolar estratégica é essencial para adaptar-se às mudanças e garantir o desenvolvimento acadêmico e socioemocional dos estudantes, além de manter um ambiente positivo para os educadores” afirmou.

A superintendente Pedagógica, Majô Dias, disse que, além dos expositores de materiais didáticos, sistemas, materiais escolares, kits para sala de aula, mobiliário, soluções de gestão, laboratório de robótica, maker, programas bilíngues, o evento, voltado para líderes e gestores de instituições de ensino públicas e privadas, o Fórum de Gestores do Bett Brasil contou com várias palestras de diversas áreas da educação, com profissionais renomados de diversas partes do Brasil e do mundo.

“Esta foi sem dúvida, uma oportunidade para compartilhar experiências, soluções e projetos que impactam a gestão educacional. Uma experiência relevante para que possamos trabalhar e obter resultados cada vez mais positivos no avanço do ensino e aprendizagem na rede municipal de Várzea Grande” declarou.

A equipe da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que participou do evento na capital paulista contou com a presença também do professor Cícero Pimenta.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT