Moretti vai a Brasília destravar recursos de 2013 ao saneamento básico

Bairro está recebendo investimento de mais de R$ 10 milhões em obras estruturantes de infraestrutura e de distribuição de água. A Ordem de Serviços foi dada no último dia 15, aniversário da cidade

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande deu início a um dos maiores projetos de infraestrutura já realizados no bairro Paiaguás. A obra inclui pavimentação asfáltica, drenagem e ampliação da rede de abastecimento de água, beneficiando centenas de famílias que há décadas aguardam por melhorias estruturais.

Como forma de garantir mais transparência e participação da população, a Prefeitura disponibiliza um mapa detalhado com as ruas que serão atendidas nesta etapa. O objetivo é facilitar o acompanhamento das intervenções e permitir que os moradores visualizem, de forma clara, o alcance do projeto dentro do bairro.

A ação faz parte de um investimento estruturante em infraestrutura e de distribuição de água, que ultrapassa os R$ 10 milhões, com recursos próprios do Município e o apoio de emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Botelho (União). A Ordem de Serviço foi assinada no último dia 15 de maio, feriado de aniversário dos 158 anos de fundação de Várzea Grande e simboliza o compromisso da atual gestão com as regiões que mais precisam.

Segundo a prefeita Flávia Moretti, essa iniciativa representa mais do que melhorias urbanas: é uma resposta à luta histórica dos moradores por dignidade e qualidade de vida. “Estamos transformando o Paiaguás com obras que realmente mudam a realidade. E queremos que a população participe desse processo, fiscalizando, cobrando e acompanhando cada etapa”, declarou.

O secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira, destacou o empenho das equipes envolvidas e o planejamento técnico que permitiu iniciar a obra com segurança e celeridade. “Desde a elaboração do projeto até a mobilização das frentes de trabalho, nossa equipe técnica atuou com dedicação total. É um esforço coletivo, que envolve engenheiros, operários e servidores comprometidos em entregar uma obra com qualidade e durabilidade para a população do Paiaguás”, afirmou o secretário.

A Prefeitura reforça que os trabalhos seguem em ritmo acelerado, com previsão otimista de conclusão em até seis meses. Durante esse período, os moradores poderão acompanhar o avanço das obras diretamente pelo mapa e pelos canais oficiais da Prefeitura.

Além disso, a gestão municipal pede a compreensão da comunidade quanto aos transtornos temporários que as obras possam causar. “Toda grande transformação exige esforço coletivo. Estamos trabalhando com seriedade para garantir que o resultado seja duradouro e de qualidade”, finalizou a prefeita.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT