Morre o ex-deputado Pedro Satélite

Faleceu na noite dessa quinta-feira (04), em Cuiabá (MT), o ex-deputado estadual Pedro Inácio Wiegert, conhecido como Pedro Satélite, aos 67 anos. Há dois anos e meio o político e empresário tratava um câncer no pâncreas e, desde último dezembro, estava internado no hospital São Mateus. O velório será realizado no foyer do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), a partir das 9h, com sepultamento marcado para as 17 horas no cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá.

Pedro Satélitele nasceu em Dionísio Cerqueira (SC), era pai de quatro filhos e chegou em Mato Grosso em 1978, onde expandiu os negócios como empresário do ramo de transporte de passageiros.

A empresa Transportes Satélite, da qual era sócio, foi uma das primeiras a atuar no norte mato-grossense, realizando o transporte de migrantes do Sul do país para colonização da região. Foi daí que veio o sobrenome Satélite. Pedro Satélite iniciou a vida pública em 1986, em Guarantã do Norte, onde foi vice-prefeito e prefeito. Em 1990 disputou pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa, alcançando a primeira suplência, vindo a exercer o mandato pelo período de três meses.

Em 1994 foi eleito deputado estadual, reelegendo-se em 1998 e 2002. Nas eleições de 2006, Pedro Satélite obteve 19.452 votos e ficou na primeira suplência e assumiu o mandato por alguns meses. Na eleição de 2010, ficou novamente na primeira suplência, mas, em 2013, assumiu como titular. Sua última eleição foi em 2014, quando se candidatou pelo Partido Social Democrático (PSD) e foi eleito com 20.120 votos.

O término da pavimentação e duplicação da BR-163 foi uma das bandeiras de luta do deputado, devido à importância da rodovia em termos econômicos e sociais para Mato Grosso e Pará.

Ele também lutava por regularização fundiária e agricultura familiar. Um dos marcos da história política foi a intermediação junto ao Governo do Estado para que o Sistema de Abastecimento de Energia da região norte de Mato Grosso fosse integrado ao Sistema Eletrobrás, o que possibilitou a implantação de inúmeras indústrias e agroindústrias que alavancam o desenvolvimento da região.

O deputado ainda conseguiu, como representante do norte do estado na Assembleia Legislativa, a interiorização do sistema de saúde por meio da criação e implantação de hospitais regionais, sempre defendida com veemência pelo parlamentar.