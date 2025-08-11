Mostra Estadual da Seciteci registra recorde de trabalhos científicos inscritos

A Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (MECTI) obteve 210 trabalhos científicos inscritos por professores e alunos, crescimento de 56,7% em relação a 2024, quando foram registrados 134 projetos.

Realizada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), a MECTI vem aumentando o número de inscrições desde que foi iniciada em 2021. O evento está na XVII edição e é realizado em formato híbrido (on-line e presencial), contando com etapas classificatórias em cinco regiões de Mato Grosso e uma etapa estadual final, em Cuiabá.

“Esse aumento de inscrições é mérito da confiança de cada instituição pela dedicação da Seciteci neste projeto, fruto do esforço de professores e orientadores e do protagonismo dos nossos estudantes. Que este ano tenhamos muitas histórias de transformação pela ciência e tecnologia”, afirma o superintendente de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Secretaria.

Os trabalhos puderam ser inscritos até o dia 08/08/2025. Nas etapas regionais, para fins de apresentação, serão selecionados os primeiros 40 trabalhos inscritos para exposições presenciais. Os demais trabalhos inscritos serão avaliados no formato on-line, sem prejuízos na sua avaliação e participação.

Para a etapa estadual, serão classificados 18 trabalhos por cada regional totalizando 90 trabalhos, sendo o 1º e 2º colocado por Nível de Ensino (Fundamental, Médio e Médio/Técnico) e categoria, sendo elas Ciências, Engenharias e Economia Criativa.

A lista de apresentação para as regionais será divulgada em 15 de agosto, no site da Seciteci. A etapa classificatória será realizada entre os dias 18 e 22 de agosto, conforme o cronograma (Acesse Aqui).

No dia 29 de agosto, será divulgada a lista de classificados para a etapa estadual, que será realizada entre 22 e 24 de outubro, juntamente com a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em Cuiabá.

A MECTI visa promover o pensamento criativo e desenvolvimento de ideias e soluções inovadoras para dinamizar as relações econômicas e superar as desigualdades regionais. Também contará com trabalhos inscritos na Mostra Estadual das Escolas Técnicas da Seciteci (MEET).

A Mostra Estadual e a SNCT são fruto de uma parceria da Seciteci com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Instituto Farmun.

A MECTI será realizada no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, com entrada gratuita e aberta ao público em geral. Os participantes concorrem a diversos prêmios que serão divulgados no site do evento.

*Com supervisão de Téo Meneses.

Fonte: Governo MT – MT