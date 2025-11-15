Mostra premia 16 projetos de planejamento e dimensionamento da força de trabalho em saúde

A cerimônia de encerramento da Mostra Nacional de Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde premiou 16 experiências inovadoras para a área, na sexta-feira (14), em Brasília (DF). A ação promovida pelo Ministério da Saúde recebeu 128 propostas das cinco regiões do país, que apresentam processos de implementação e desenvolvimento de metodologias e estratégias para força de trabalho em saúde, alinhadas às necessidades específicas dos territórios e do Sistema Único de Saúde (SUS).

A mostra tem o propósito de compartilhar com a sociedade as vivências, os saberes e as práticas aplicadas nas diferentes Unidades Federativas, bem como identificar metodologias e dispositivos empregados por gestores e trabalhadores. Um dos principais objetivos da iniciativa é buscar e difundir soluções para o dimensionamento da força de trabalho, considerando as distintas realidades dos serviços de saúde e das redes de atenção.

As experiências que integram a competição irão servir de referência na melhoria do atendimento no SUS nas diferentes regiões do país. Ao analisar as necessidades de cada território e ajustar a quantidade e o perfil dos profissionais às demandas reais da população, essas práticas permitem uma distribuição mais equilibrada e eficiente da equipe de saúde. Isso se traduz em serviços mais organizados, redução de sobrecarga dos trabalhadores, maior resolutividade e qualidade no cuidado prestado.

Durante a premiação, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, afirmou que a iniciativa também nasce do compromisso com a valorização do trabalho em saúde, incentivando e visibilizando experiências reais e novas formas de fazer gestão. “São propostas que reconhecem a criatividade, estimulam a inovação e buscam soluções para os desafios de cada território, respeitando as singularidades e as realidades locais. Nesse contexto, o dimensionamento e o planejamento da força de trabalho em saúde tornam-se elementos centrais, pois permitem identificar necessidades, orientar decisões e fortalecer a capacidade das equipes de saúde”, pontuou.

Diferentes materiais e conteúdos serão produzidos com os resultados da mostra e poderão ser replicadas por equipes de saúde

Impacto das experiências nos territórios

O administrador Emerson Barroso que integra a equipe da experiência Dimensionamento da Força de Trabalho na APS de Unaí-MG disse que a mostra possibilitou dar visibilidade às diferentes realidades vivenciadas pelas equipes de trabalho da saúde, evidenciando a diversidade de contextos e desafios presentes no cotidiano dos serviços. “O evento permitiu apresentar distintas estratégias e abordagens capazes de enfrentar e sanar as dificuldades que os trabalhadores do SUS encontram em sua prática diária, fortalecendo o entendimento e a valorização dessas experiências.”

Boa parte dos participantes da mostra apresentaram o mesmo obstáculo que suas equipes de trabalho enfrentam nos seus estados e municípios: a dificuldade em compor as equipes de saúde, devido ao baixo número de trabalhadores disponíveis. “É fundamental apresentar aos gestores essas limitações, algo que fazemos por meio do dimensionamento da força de trabalho, tornando visíveis as necessidades reais das equipes. Com ações eficientes baseadas nesse diagnóstico, os maiores beneficiários serão a população, os trabalhadores e o SUS”, afirmou a enfermeira e integrante da experiência Planejamento da Força de Trabalho da Região Centro-Sul do Distrito Federal.

A servidora pública Luana Holanda e integrante da experiência Planejamento da Força de Trabalho em Serviço de Neonatologia no Ceará falou que é fundamental o Brasil contar com profissionais qualificados em dimensionamento da força de trabalho, pois eles se tornarão multiplicadores do conhecimento em todo o sistema de saúde. “É necessária e urgente fortalecermos práticas mais eficientes e sustentáveis. E o fato de o Ministério da Saúde ter orquestrado essa mostra demonstra o compromisso do governo federal em aprimorar as condições de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores da saúde”, concluiu.

Sobre a mostra nacional

Nos dois dias da mostra, as experiências selecionadas foram submetidas a um corpo de jurados – por meio de apresentação oral e exposição de pôster –, que analisaram os trabalhos resultantes das práticas desenvolvidas nos módulos da Formação em Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho no SUS. O intuito foi demonstrar o impacto dos projetos na organização e melhoria dos serviços de saúde. Na oportunidade, foram premiados 16 projetos inovadores para a área de Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde.

Lista com as experiências premiadas

Planejamento e Dimensionamento em Serviço de Neonatologia de Alta Complexidade: Estudo em Hospital Referência na Rede de Saúde do Ceará – Fortaleza (CE)

Relato de Experiência no Dimensionamento da Força de Trabalho na Atenção Especializada: Hospital Estadual de Vila Velha, Espírito Santo, Setor Clínica Médica – Vitória (ES)

Qualidade da Informação em Saúde e Ajuste Metodológico para Dimensionamento da Atenção Primária à Saúde em Município Potiguar – Natal (RN)

Análise da Força de Trabalho em Saúde da Atenção Primária do Município de São Cristóvão/SE – Aracaju (SE)

Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde na Unidade de Clínica Médica do Hospital Flávio Leal de Piraí/RJ – Rio de Janeiro (RJ)

Dimensionamento da Força de Trabalho na UTI: Integração do Sistema de Gestão de Escalas e Plantões (GEP) como Metodologia do PDFTS no SUS – Rio Branco (AC)

Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde na Atenção Primária da Região Centro-sul do Distrito Federal – Brasília (DF)

Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde na Atenção Primária à Saúde (APS) do Município de Unaí/Minas Gerais – Ibirité (MG)

Dimensionamento da Força de Trabalho como Estratégia de Gestão no Centro Obstétrico do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) – Porto Alegre (RS)

Dimensionamento da Força de Trabalho de Equipes de Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde do II Distrito Sanitário de Maceió/AL – Maceió (AL)

O Dimensionamento da Força de Trabalho como Ferramenta para Otimizar Recursos Públicos – Rio Branco (AC)

Dimensionando o Centro Cirúrgico de um Hospital de Referência Estadual em Mato Grosso – Cuiabá (MT)

Um retrato da Boca do Rio: Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde na APS de um Distrito Sanitário de Salvador/BA – Salvador (BA)

Relato de Experiência de Dimensionamento da Força de Trabalho em Complexo Neonatal de Unidade Hospitalar Estadual – Natal (RN)

Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde no SUS: Aplicação no Distrito Oeste de Manaus – Manaus (AM)

Projeto Dimensionamento: Qualificação em Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho na Atenção Primária à Saúde no Tocantins – Palmas (TO)

