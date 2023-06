Motociclistas destacam importância de curso “Pilotagem Segura” idealizado pela Semob

Motociclistas que participaram do curso de “Pilotagem Segura”, nesta sexta-feira (23), destacaram a importância do aprendizado prático e teórico aplicado pelos agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). O objetivo do curso é aperfeiçoar as técnicas de pilotagem dos participantes, com aulas teóricas e práticas, pois a educação é uma importante ferramenta para que os condutores tenham condutas mais seguras no trânsito, auxiliando na redução do número crescente de acidentes. Na aula, foi abordado a direção defensiva, para motoristas da categoria A, voltado principalmente para aquelas pessoas que atuam em entrega por aplicativo.

Foram 20 vagas para motociclistas devidamente habilitados e com vestuários adequados que participaram do treinamento usando luva, jaqueta, calça e calçado fechado, além de capacete com viseira transparente. Todos eles irão receber um certificado da Semob.

“A importância deste curso é para dar mais segurança para nós, motociclistas e também para terceiros. Pegamos mais experiência aqui hoje, foi muito satisfatório, eu recomendo quem queira aperfeiçoar ou fazer uma reciclagem, pois, conhecimento é sempre bem-vindo”, disse o mototaxista,Edilson Francisco dos Santos.

O motociclista Jean Carlos Nascimento, que tem uma moto de 883 cilindradas destacou que a relevância do curso é para conhecer as técnicas passadas pelo instrutor e a acessibilização das leis de trânsito repassadas pelos agentes de trânsito, então, isso previne acidentes, melhora o respeito e sempre preservando a vida. Hoje eu aprendi muitas coisas que não são repassadas nas autoescolas”, comentou.

Conforme o secretário da pasta, Juares Samaniego, o curso é gratuito e será ministrado por agentes de Trânsito e Transporte da Semob. “A prefeitura investiu em cursos e agora eles estão passando o conhecimento prático e teórico. Começamos levando as instruções para as demais secretarias municipais que fazem uso de motos e agora queremos levar esse conhecimento aos cidadãos que usam a moto como meio de transporte e principalmente para aqueles que trabalham com entregas por aplicativo. Temos dados que mostram que houve elevação de acidentes com motociclistas, mas é importante ressaltar que muitos não possuíam a CNH, por isso é importante que, quem está sobre duas rodas sigam as regras de trânsito para que não sofra acidentes que podem levar a morte”, explica ele.

O agente de trânsito, Carlos Henrique de Souza, falou que o objetivo da Secretaria de Mobilidade Urbana será a realização mensal deste curso para orientar os motociclistas visando a diminuição dos acidentes envolvendo motos. “O curso foi muito procurado e, todas as edições são só 20 vagas porque é um protocolo. o Curso será mensal e em julho vamos abrir novas turmas que serão divulgadas em breve mais informações. O Curso é dividido em dois módulos, os motociclistas atualizam as legislações, índices de acidentes, prevenção e outros. Aqui, na prática, é possível corrigir eventuais vícios e técnicas de pilotagem. Esse curso também tem o intuito de ajudar na diminuição de acidentes envolvendo os motociclistas”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT