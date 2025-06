Motorista poderá responder por homicídio com dolo eventual

Com foco na valorização da saúde mental, no fortalecimento das relações interpessoais e na conscientização sobre os impactos do adoecimento psíquico na rotina profissional e pessoal, servidores do Centro de Ressocialização de Várzea Grande (CRVG) participaram da apresentação do projeto “Profissionais do Sistema Penitenciário – Promovendo Saúde Mental e Bem-Estar”. A iniciativa é do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Realizada na terça-feira, 17 de junho, a atividade marcou o encerramento da etapa de escuta dos servidores, cujo objetivo foi colher depoimentos, sugestões e contribuições sobre a temática, visando à construção de um ambiente de trabalho mais humano, seguro e acolhedor. A apresentação contou com a presença da procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Execução Penal (CAO da Execução Penal), Josane Fátima de Carvalho Guariente. Também participaram, representando o CAO, a policial penal Waldicele Maria de Arruda Duarte e a auxiliar ministerial e psicóloga Vitória Harumi Pinheiro Yoshida, ambas integrantes da equipe executora do projeto. Pela Sejus, estiveram presentes a coordenadora da Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança, Alcedina Tereza Pedroso de Arruda Alves; a superintendente de Gestão de Pessoas, Aline Parminode Palma; e a gerente de Saúde e Segurança, Mara Magri. As representantes destacaram a importância do cuidado com a saúde integral dos servidores e reafirmaram o compromisso da Secretaria com políticas de valorização humana. A direção do CRVG também prestigiou o evento e manifestou apoio à iniciativa. O diretor da unidade, localizada atualmente em Cuiabá, Wendy Alves da Cruz, reforçou a disposição da equipe para colaborar com o desenvolvimento contínuo das ações. O projeto segue com programação em outras unidades prisionais do Estado, consolidando-se como uma estratégia inovadora e necessária para o cuidado com os profissionais que atuam em um dos contextos mais desafiadores do serviço público.

Fonte: Ministério Público MT – MT