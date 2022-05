Movimento comunitário destaca investimentos do Estado: “Temos que agradecer imensamente pelas obras”

Durante evento de comemoração dos 155 anos do aniversário de Várzea Grande, nesta segunda-feira (16.05), o presidente da União Várzea-grandense de Associação de Moradores de Bairros, Claído Batista, o “Ferrinho”, agradeceu ao governador Mauro Mendes pelo volume de investimentos no município.

Ao todo, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 1 bilhão em Várzea Grande.

“Hoje é um dia ímpar e queremos imensamente te agradecer por tudo o que você já fez por Várzea Grande. É dia de agradecer”, afirmou o líder comunitário.

Um dos investimentos mais significativos para a população, de acordo com o prefeito Kalil Baracat, foi o repasse de R$ 26 milhões para a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Barra do Pari.

A obra está em fase de licitação e, após a conclusão, deve resolver em definitivo o problema da falta de água no município.

“O senhor aportou recursos para uma estação nova que vai atender toda a região do Chapéu do Sol. A demanda no saneamento está sendo atendida e vamos avançar cada vez mais. Se Deus quiser, daqui um ano terá água de qualidade na casa de cada cidadão varzea-grandense”, pontuou o prefeito.

O senador Fábio Garcia destacou que Várzea Grande poderá retomar o status de cidade industrial com o auxílio das medidas do Governo de Mato Grosso, a exemplo da autorização conseguida para a 1ª Ferrovia Estadual.

“Hoje o Kalil tem apoio de um governo forte, com um estado que tem capacidade de fazer investimentos. Algo que há décadas se falava, o Governo tirou do papel e conseguiu destravar a ferrovia, que vai chegar aqui na Baixada Cuiabana, vai trazer desenvolvimento, industrialização. Com a ferrovia, Várzea Grande será a tão sonhada cidade industrial”, projetou.

Para o governador Mauro Mendes, os investimentos fazem jus à importância de Várzea Grande e do seu povo para Mato Grosso, e estão sendo feitos em todas às áreas mais essenciais à população, como Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência.

“Quem foi antes e depois da reforma e ampliação do Hospital Metropolitano sabe que agora está bem melhor. E estamos com dois grandes hospitais sendo construídos na baixada cuiabana para atender a Saúde Pública. Daqui há uns dois meses fica pronta a Ponte do Atalaia, que vai desafogar o trânsito da Avenida Sérgio Mota e facilitar a vida de muita gente em Cuiabá e Várzea Grande. O povo de Várzea Grande pode continuar contando conosco”, frisou.

Também estiveram no evento: os senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes; a suplente de senador, Margareth Buzzetti; o deputado federal Neri Geller; os deputados estaduais Paulo Araújo e Suelme Fernandes; o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda; o presidente da Junta Comercial, Manoel Lourenço; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes; o ex-governador Julio Campos, o presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Tardin; e demais vereadores e lideranças municipais.

Investimentos robustos

Entre os investimentos do Estado em Várzea Grande está a ampliação e reforma do Hospital Metropolitano; na Educação, 20 escolas receberam reformas, reparos, manutenção e adequações e uma recebeu reforma geral. Há uma escola nova com construção em andamento, duas em licitação e outras seis devem ser ampliadas e reformadas.

A Infraestrutura também merece destaque com a entrega da duplicação da Avenida Filinto Muller, do asfalto novo em 61,17 mil m² da Avenida Universitária, no bairro Jardim do Sol, e nos 13,4 km da MT-351, que permite o acesso aos distritos de Capão, Aguaçu e Limpo Grande.

Ainda está em andamento a construção de uma ponte sobre o Rio Cuiabá, com 320 metros de extensão, entre o Parque do Lago (Várzea Grande) e Parque Atalaia (Cuiabá); além da pavimentação e recuperação asfáltica de 60 km em ruas de 20 bairros, em parceria com a Prefeitura.

O grande volume de obras e ações também ocorre nas demais áreas, como Segurança, Assistência Social e Cultura, Esporte e Lazer.