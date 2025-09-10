MP denuncia homem por feminicídio de ex-convivente em pesqueiro

O Fórum da Comarca de Cáceres recebe no próximo dia 26 de setembro a 4ª edição do projeto “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo”, promovida pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário de Mato Grosso. As inscrições estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.

Programado para ocorrer de forma híbrida (presencial e pela plataforma Teams), com carga horária de 24 horas, o evento é realizado em parceria com a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) e a Escola dos Servidores do Poder Judiciário.

O objetivo da iniciativa é capacitar magistrados e servidores, bem como profissionais e demais atores envolvidos no tema, como médicos, psicólogos, pedagogos, professores e seus auxiliares, pessoas com autismo e seus familiares e estudantes, levando conscientização para a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em sua quarta edição, o projeto TJMT Inclusivo já percorreu as comarcas de Sinop, Sorriso e Cuiabá e ainda contemplará outras comarcas polo do estado, colocando em prática o que preconiza o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incentiva os tribunais a desenvolverem medidas de acessibilidade e inclusão como forma de tornar os serviços da Justiça mais eficazes e de excelência.

A presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, explica que a capacitação sobre autismo busca promover a compreensão sobre o autismo para o público-alvo, capacitando-os para atender adequadamente às necessidades das pessoas com TEA e suas famílias.

“No caso específico de magistrados, o objetivo é que eles estejam preparados em relação aos aspectos legais e sensíveis às necessidades apresentadas em processos judiciais envolvendo pessoas autistas. As palestras fomentam a inclusão social e o respeito à neurodiversidade, desmistificando o autismo. O evento também é uma oportunidade para divulgar os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias, informando sobre legislações específicas, benefícios sociais e recursos disponíveis para apoio”, explica a desembargadora.

Programação

A capacitação está programada para iniciar às 8h, com credenciamento. A abertura contará com a participação da presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJMT, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e do juiz diretor do Fórum de Cáceres, José Eduardo Mariano.

A primeira atividade será conduzida pela poetisa, escritora, servidora do TJMT e mãe atípica Ceila Monica de Moura, que apresentará a performance artística “Ei… que você sabe sobre o autismo? É verdade ou mentira?”.

Em seguida, às 9h20, o ativista da causa autista, escritor e fotógrafo Nicolas Brito Sales proferirá a palestra “Lugar de autista é onde ele quiser estar”. Às 10h20, a doutora em neurociências e especialista em autismo Anita Brito abordará o tema “Inclusão Social e neurodiversidade”. A última palestra do período matutino será “Autismo: atualizações e impactos na sociedade”, tema que será tratado pelo neurologista pediátrico Marino Miloca.

No período da tarde, a partir das 14h, haverá mais quatro palestras. A primeira delas terá como tema “Compreendendo o Tratamento do Autismo: Caminhos e Possibilidades”, com a médica psiquiatra Audrey Ribeiro. Às 15h, o servidor Washington Hedder de Vasconcelos proferirá a palestra “Desmistificando o Autismo: um olhar acolhedor”. Às 16h, a servidora Adriana Ferreira de Souza e sua filha Maria Clara Souza Campos também farão uma participação compartilhando sua experiência com o autismo.

Por fim, as capacitações serão encerradas com a palestra “TEA sob a ótica dos Tribunais: alguns casos”, que será apresentada pelo juiz auxiliar da Vice-Presidência do TJMT, Antônio Veloso Peleja Júnior, e pela juíza do TJMT Renata Do Carmo Evaristo Parreira.

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT