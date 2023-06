MP e Governo de MT aderem ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), o Governo do Estado e diversas instituições assinam, na próxima sexta-feira (30), termo de adesão ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O evento ocorre no auditório da sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, às 17h. No mesmo dia, a partir das 15h30, estará no local a carreta do programa Imuniza Mais MT, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), disponibilizando gratuitamente vacinas contra a gripe (Influenza), Covid-19 (bivalente) e meningite para servidores públicos e toda a sociedade.

A SES-MT orienta que a população leve o cartão de vacinação, mas esclarece que essa não é uma exigência para receber o imunizante. Aqueles que não estiverem com o cartão em mãos serão vacinados e os dados enviados à plataforma Conecte SUS.

Mais de 40 instituições já aderiram ao pacto, entre unidades do Ministério Público, Estados e Municípios. Em Mato Grosso, também foram convidados para aderir à iniciativa o Poder Judiciário (PJMT), Assembleia Legislativa (ALMT), Tribunal de Contas (TCE-MT), Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), Associação Mato-Grossense do Ministério Público (AMMP) e Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam).

Idealizado pelo CNMP, o pacto tem o objetivo de incentivar uma atuação coordenada e nacional entre o Ministério Público brasileiro e órgãos e entidades envolvidos com a saúde pública, em busca da consciência vacinal e da retomada de índices seguros e homogêneos de cobertura de vacinas em todo o Brasil. A iniciativa partiu da preocupação com os baixos índices da cobertura vacinal no Brasil nos últimos anos. Inicialmente, o foco da atuação será a vacinação contra a poliomielite, cujos números estão em queda expressiva.

As ações serão desenvolvidas por meio do estímulo à atuação dialogada e proativa de todos os órgãos e entidades participantes e por amplas campanhas de comunicação social para buscar a adesão da população ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), como resultado da conscientização da importância, da segurança e da eficácia das vacinas, bem como dos riscos atuais do retorno de doenças transmissíveis já erradicadas no país.

(Com informações do CNMP)



Fonte: Ministério Público MT – MT