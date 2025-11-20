JUSTIÇA
MP integra comissão para acompanhar aplicação das emendas impositivas
Na última quarta-feira (19), foi instalada, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), a Comissão Interinstitucional de Convergência Normativa das Emendas Impositivas. Durante a reunião, foram debatidas propostas com o objetivo de padronizar procedimentos, regulamentar a participação do terceiro setor e assegurar maior celeridade e transparência na execução das emendas parlamentares.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) participou da abertura, representado pelo procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, e pelo promotor de Justiça Renee do Ó Souza.Rodrigo Fonseca explicou que a decisão do STF reforça a necessidade de regulamentação e fiscalização mais próxima. “Há alguns meses, já estamos discutindo formas de aumentar a transparência e a eficiência das emendas, mesmo antes da decisão do STF. Em Mato Grosso, não existiam as chamadas emendas secretas, como ocorre no governo federal, mas, ainda assim, queremos melhorar os mecanismos de controle e regulamentar melhor a participação do terceiro setor. A ideia é ter uma fiscalização direta e um cadastramento prévio das entidades, que passarão por etapas técnicas antes de receber recursos, além da definição de percentuais para essas destinações”, afirmou o procurador-geral.O presidente da ALMT, deputado Max Russi (PSB), destacou a importância da comissão. “A criação desta Comissão é um marco para garantir segurança jurídica, celeridade e transparência na aplicação das emendas impositivas. Nosso compromisso é assegurar que esses recursos cheguem de forma correta às entidades e à população, fortalecendo a relação entre os poderes e atendendo às determinações do STF. O Colégio de Líderes seguirá acompanhando todo o trabalho para que as regras sejam claras e eficazes”, destacou.A medida cumpre a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, que obriga estados, o Distrito Federal e municípios a adotarem mecanismos de transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares a partir do orçamento de 2026.Participaram da reunião os deputados Carlos Avallone (PSDB), Beto Dois a Um (PSB) e Fábio Tardin (PSB), além do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo. Também estiveram presentes representantes da Controladoria-Geral do Estado (CGE), da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).Foto: GILBERTO LEITE/ALMT
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Dia da Consciência Negra – Sem Equidade Racial não há justiça social (20/11)
Autor: Vitória Maria Sena
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
20/11 – Dia da Consciência Negra – Sem Equidade Racial não há justiça social
Autor: Vitória Maria Sena
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Creches têm atividades retomadas em Cuiabá
Mais de 10 mil pessoas foram sorteadas pelo Nota MT em 2025
Desenvolve MT impulsiona logística de indústria de embalagens em Várzea Grande
Modelo implementado em MT para garantir produção regular de madeira nativa é referência em nível nacional
Prefeitura orienta sobre interdições na região central até domingo
Segurança
Força Tática apreende 96 porções de drogas e prende em flagrante dois integrantes de facção criminosa
Equipes militares da Força Tática do 2º Comando Regional apreenderam, nesta quarta-feira (19.11), 96 porções de entorpecentes, entre maconha e...
Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio com arma de fogo
Policiais militares do 20º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (20.11), um homem suspeito de tentativa de homicídio...
Polícia Militar apreende 31 tabletes de pasta base de cocaína em Várzea Grande
Policiais militares do 4º Batalhão apreenderam, nesta quarta-feira (19.11), 31 tabletes de pasta base de cocaína em duas abordagens, em...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Cantora sinopense representa estado de Mato Grosso em concurso musical nacional
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeito recebe em Cuiabá maquinários para Agricultura Familiar de Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
Copa Pasinha CDL de Futsal chega a sua terceira semana de jogos; veja programação
-
CIDADES4 dias atrás
Programa Habitacional Nossa Casa: começam preparativos para pré-lançamento de mais 3 residenciais
-
CIDADES7 dias atrás
Previ Sinop promove ação especial com foco na saúde do homem para aposentados do instituto
-
Saúde5 dias atrás
Carretas do Agora Tem Especialistas atendem mais de 9 mil pacientes do SUS no país e devolvem a visão para 720 pessoas em Ribeirão Preto
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Adolescente obtém guarda compartilhada após anos vivendo com avós em área rural de Confresa
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Hoje (14) e sábado (15) têm Dia “E” da Justiça Eleitoral para a biometria em todo o Estado