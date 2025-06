MPAM realiza visita técnica para conhecer soluções tecnológicas do MPMT

Em busca de inovação e do aprimoramento da gestão institucional, uma comitiva do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) realizou, na terça-feira (24), uma visita técnica ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT). O objetivo foi conhecer de perto as soluções tecnológicas, sistemas, processos e metodologias adotados pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do MPMT.A visita reforça o interesse do MPAM em modernizar sua atuação por meio da adoção de ferramentas já consolidadas em Mato Grosso. Na semana anterior, foi formalizada a solicitação de um termo de cooperação técnica para a cessão do Sistema Integrado do Ministério Público (Simp) e do Sistema de Planejamento e Gestão (Sisplan), ambos desenvolvidos pelo MPMT e reconhecidos por sua eficiência e inovação.A comitiva do MPAM foi composta pelo subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, André Virgílio Belota Seffair; pelo corregedor-auxiliar e membro do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (Ceti), Darlan Benevides de Queiroz; pela promotora de Justiça de Entrância Final e Coordenadora do Grupo Gestor do Sistema de Automação da Justiça do Ministério Público (SAJ/MP), Cley Barbosa Martins; pelo promotor de Justiça de Entrância Final, Márcio Fernando Nogueira Borges de Campos; pelo diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, Eudo Lima Assis Junior; e pelo analista de Banco de Dados, Genner Ramos Maia.“É uma grande satisfação para o MPMT receber a comitiva do MPAM. Essa troca de experiências fortalece o papel dos Ministérios Públicos como instituições modernas, eficientes e comprometidas com a inovação”, destacou o coordenador do DTI, promotor de Justiça José Mariano de Almeida Neto.Ele ressaltou ainda que Mato Grosso tem se consolidado como um verdadeiro polo de desenvolvimento tecnológico no âmbito ministerial, com soluções como o Simp e o Sisplan, que vêm despertando o interesse de outras unidades do Ministério Público em todo o país.“Estamos de portas abertas para compartilhar conhecimento, fomentar a cooperação e construir, juntos, um Ministério Público cada vez mais conectado com as necessidades da sociedade”, completou.Durante a visita, além de conhecerem em detalhes o funcionamento do Simp – voltado à gestão processual – e do Sisplan – focado no planejamento estratégico institucional -, os representantes do MPAM também conheceram todo o parque tecnológico do MPMT, que abriga diversas soluções inovadoras.A equipe do MPAM foi recebida também pelo chefe do DTI, Édipo Avelino dos Santos Palha, pelos assessores de Tecnologia da Informação Sênior Rodrigo Fonseca de Moraes e Daniel Ribeiro Soares, e pelo gerente de Sistemas Jeferson Lamartine Boldrin.

Fonte: Ministério Público MT – MT