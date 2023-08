MPF aponta falta de provas e arquiva investigação sobre suposto uso indevido de verbas para combate à COVID-19

A Secretaria Municipal de Educação realizou, neste mês de agosto, o Ciclo de Palestras de Preparação para Aposentadoria. O projeto foi idealizado e segue sendo desenvolvido todos os anos pela Coordenadoria de Promoção de Pessoas com a parceria do Cuiabá PREV.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar falou sobre a iniciativa e frisou a importância desse cuidado com os servidores da Educação que estão próximos a se aposentarem por tempo de contribuição. “A Secretaria Municipal de Educação desenvolve o Projeto Preparação para a Aposentadoria com a finalidade de valorizar os servidores e orientá-los para as mudanças que ocorrem nessa fase da vida. Prevenir principalmente as frustrações da aposentadoria não planejada”, explicou a secretária adjunta, Débora Marques Vilar.

A iniciativa visa estimular a reflexão e o desenvolvimento de projetos pessoais para nova fase, para que o servidor passe por essa transição de modo saudável, além de orientar sobre os cuidados de saúde, os direitos do Idoso e o processo de aposentadoria.

A coordenadora de Promoção de Pessoas, Cleonice Cassemira ressaltou que esta é mais uma das ações que visam auxiliar na qualidade de vida do servidor da Educação, bem como as demais que ocorrem no Espaço do Servidor.

O secretário adjunto de Previdência, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, reafirmou a importância da realização

do evento a fim de informar os servidores sobre seus direitos e a condução do processo de aposentadoria de forma eficiente e humanizada. Em sua palestra, “Cuiabá PREV: Aposentadoria por tempo de Contribuição – Orientação e informações sobre o processo”, abordou temas como os diferentes tipos de aposentadorias, os requisitos para acessar cada uma delas, o processo de aposentadoria e o abono de permanência. “É importante fazer uma gestão humanizada, eficiente e responsável. O Cuiabá PREV está à disposição dos servidores para melhor atendê-los nesse momento tão especial e merecido de aposentadoria”, reforçou.

O Ciclo de Palestras foi realizado no dia 04/08, no Auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação e contou com palestra de sensibilização, ministrada pela psicóloga Rafaella Reis e pela psicóloga Mariana Nunes que falou sobre o tema “Aposentadoria e o processo de transição do Ciclo de vida – novas escolhas”, na qual falou sobre a importância do planejamento de novos projetos de curto, médio e longo prazos relacionados ao lazer, desenvolvimento pessoal, à saúde, financeiro e à superação pessoal, a fim de atenuar a ansiedade natural do momento.

O Ciclo de Palestras de Preparação para aposentadoria, terá continuidade onde serão abordados temas como Assistente Social: Direito do idoso; Nutrição: Os benefícios de uma alimentação saudável e Fisioterapia: Cuidados com a saúde – Desafios para manutenção e melhora do bem estar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT