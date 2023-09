MPF investigará ação da PRF que deixou menina de 3 anos baleada no Rio

Realizado entre os dias 20 e 22 de setembro, o V Encontro do Sistema de Justiça Criminal contará com a presença já confirmada dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogério Schietti e Sebastião Reis Júnior. O evento será realizado nos formatos virtual e presencial no Parque Nacional da Chapada e está com as inscrições abertas (acesse links no final da matéria). Realizado entre os dias 20 e 22 de setembro, o V Encontro do Sistema de Justiça Criminal contará com a presença já confirmada dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogério Schietti e Sebastião Reis Júnior. O evento será realizado nos formatos virtual e presencial no Parque Nacional da Chapada e está com as inscrições abertas (acesse links no final da matéria).

Segundo a programação, o ministro Rogério Schietti será responsável pela palestra do painel 7, no dia 22, das 15h30 às 16h45. Ele vai apresentar o tema “Abordagem policial conforme a classe social”. Juntamente com ele, estarão o juiz Rodrigo Curvo (presidente de mesa), o diretor da Escola Superior da Advocacia, Giovane Santin e o membro do Ministério Público Luiz Pipino.

Já o ministro Sebastião Reis Júnior fará a palestra de encerramento ‘Aperfeiçoamento do Sistema de Justiça Criminal’, entre as 16h45 e 18h. Ele estará acompanhado da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargadora Clarice Claudino da Silva (na ocasião, como presidente de mesa), e do vice-diretor da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal (mediador).

Estão disponibilizadas 150 vagas presenciais e vagas ilimitadas virtualmente. O encontro é voltado para magistrados, servidores, assessores e estagiários do Poder Judiciário; membros e servidores do Ministério Público, membros e servidores da Defensoria Pública; advogados, estudantes de Direito e interessados no assunto.

Neste link são inscritos os demais públicos para participar do evento presencialmente. https://www.oabmt.org.br/esa/cursos/2523/v-encontro-presencial-do-sistema-de-justica-criminal-de-mato-grosso

Para os demais públicos participarem do evento no formato virtual, basta acessar este link. https://www.oabmt.org.br/esa/cursos/2524/v-encontro-on-line-do-sistema-de-justica-criminal-de-mato-grosso

O evento é realizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comissão de sobre Drogas Ilícitas (CSDI) e Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT); em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso (FESMP/MT); da Defensoria Pública de Mato Grosso, pela Escola Superior da Defensoria Pública; bem como da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Escola Superior da Advocacia (ESA/MT).

