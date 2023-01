MPMT cria canal para receber denúncias e identificar participantes

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso criou um canal específico para recebimento de denúncias que possam auxiliar na identificação de pessoas que participaram ou financiaram atos de terror, com invasão e destruição de prédios públicos em Brasília, no domingo (8). A iniciativa é parte de uma estratégia conjunta do Ministério Público brasileiro e do Ministério da Justiça.

As informações devem ser encaminhadas por whats (65-99269-8113) ou pelo email [email protected]. A instituição manterá sigilo absoluto em relação aos autores das denúncias. Fotos, vídeos, URLs e outros documentos poderão servir de provas no decorrer da investigação.

No domingo, logo após os atos de vandalismo, o MPMT manifestou repúdio e condenou os atos praticados por “criminosos travestidos de manifestantes contra instalações do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, com o nefasto objetivo de desestabilizar os poderes constituídos e colocar em xeque a democracia em nosso país”.

Fonte: MP MT