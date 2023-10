MPMT discute combate à evasão escolar e à baixa cobertura vacinal 

O Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Estado (TJMT) realizou na tarde de quarta-feira (04 de outubro) a palestra sobre avanço sustentável no Judiciário, no Tribunal do Júri do Fórum de Rondonópolis. O Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Estado (TJMT) realizou na tarde de quarta-feira (04 de outubro) a palestra sobre avanço sustentável no Judiciário, no Tribunal do Júri do Fórum de Rondonópolis.

O evento pertencente à programação do Projeto ELO apresentou aos servidores e magistrados das Comarcas dos Polos da Região Sul (Rondonópolis e Primavera do Leste) os Índices de Desempenho de Sustentabilidade (IDS) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) das unidades judiciárias.

O encontro teve como objetivo a avaliação dos desempenhos das comarcas, unidades administrativas, gabinetes e áreas administrativas (com a entrega dos selos de excelência: diamante, ouro, prata e bronze) e a conscientização sobre a necessidade da destinação adequada e seletiva de resíduos gerados.

IDS 2023 – Os indicadores per capita neste ano são mensurados pelas médias da utilização de energia elétrica, água e esgoto, impressão, água envasada, copo descartável e papel. A telefonia fixa e móvel é avaliada por linha disponibilizada. Já as frotas são avaliadas por manutenção, aluguel e combustível por veículo.

A gestora administrativa do Núcleo de Sustentabilidade do TJMT e palestrante, Vera Lícia de Arimateia Silva, destaca que o índice é bem semelhante ao utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e vai avaliar o comportamento frente aos recursos públicos, no que diz respeito à sustentabilidade na Justiça mato-grossense.

“É responsabilidade de cada um de nós, magistrados e servidores, trabalhar bem na eficiência do uso dos recursos públicos. Para isso a gente desenvolve esse índice, que é recheado de atribuições e ações desempenhadas nas comarcas. E uma vez por ano também entregamos selos de reconhecimento às unidades que mais se destacam nesses índices.”

PGRS 2023 – O plano gestor de resíduos sólidos foi aprovado neste ano pelo Judiciário mato-grossense e está em fase de implantação, inicialmente na sede do TJMT. A estratégia de governança tem como principal finalidade minimizar o impacto ambiental de resíduos gerados pelo Tribunal de Justiça e demais Comarcas de Mato Grosso.

De acordo com a palestrante e assessora de Sustentabilidade, Elaine Alonso, o objetivo do tema Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem é instruir às Comarcas como será a implantação e a importância das consequências do descarte sustentável.

“A nossa intenção é que 100% dos resíduos recicláveis sejam destinados para reciclagem, para outro destino que não seja o aterro sanitário. E para isso temos que organizar, fazer a coleta seletiva, separar os resíduos e procurar formas mais adequadas de destinação ou reaproveitamento. Otimizar esse material para que não seja responsável pela contaminação do meio ambiente.”

Ao final do encontro os participantes foram informados sobre a disponibilização do 3ª Boletim Informativo Trimestral do Núcleo de sustentabilidade, que pode ser acessado por todos servidores pelo endereço www.nucleodesustentabilidade.tjmt.jus.br.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Primeira imagem: gestora administrativa do Núcleo de Sustentabilidade do TJMT e palestrante, Vera Lícia de Arimateia Silva, olha em direção à apresentação de slides. Ao fundo, sentada, a plateia acompanha a palestra. Segunda Imagem: em primeiro plano a palestrante, Elaine Alonso, segura o passador de slides e o microfone e conversa com os participantes do encontro. Ao fundo, imagem projetada da apresentação de sustentabilidade.

Marco Cappelletti/ Fotos Ednilson Aguiar

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT