MPMT é convidado a participar da construção do Projeto BID Pantanal

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), o projeto Verde Novo, do Poder Judiciário de Mato Grosso, realizou, juntamente com os Correios, o plantio de 20 mudas nativas do Cerrado no Centro de Distribuição Domiciliar – CDD Vista Alegre, localizado no bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá, na última sexta-feira (02). Na ocasião, carteiros e empregados plantaram ipês branco, amarelo e rosa, jacarandás, pata-de-vaca, pés de acerola, amora, tamarindo, pitomba, entre outras espécies frutíferas adequadas para o clima da capital.

O plantio contou com a participação da engenheira florestal do projeto Verde Novo, Rosiani Carnaíba; do superintende estadual dos Correios, Carlos Alberto Pereira Lima; dos carteiros do CDD, de atendentes comerciais da agência do Coxipó, de operadores de triagem e transbordo (OTTs), além de empregados da área administrativa.

O superintendente estadual dos Correios, Carlos Alberto Pereira, agradeceu o apoio do Projeto Verde Novo e fez um alerta sobre a importância da preservação ambiental. “A sustentabilidade do planeta está em risco e temos que fazer a nossa parte! A camada de ozônio está praticamente destruída e sabemos que as árvores tem papel muito importante na minimização da emissão de gás carbônico. Hoje, temos essa honra de ter o Projeto Verde Novo conosco e assim contribuir com a preservação ambiental”.

O CDD Vista Alegre foi escolhido para o plantio por ter uma área verde de pouco mais de 9 mil metros quadrados, que é mantida de forma voluntária pelos próprios empregados. No local há cerca de 300 árvores de várias espécies, como mangueiras, eucaliptos, cajueiros, pés de seriguelas, jaqueiras, bananeiras, jabuticabeiras, aroeiras, cedros e até um mandiocal está plantado no local.

A engenheira florestal do Projeto Verde Novo, Rosiani Carnaíba, coordenou e orientou sobre o plantio das mudas no CDD Vista Alegre e destacou que a arborização é fundamental para recuperação das áreas verdes. “Temos essa função de resgatar o título da capital de Cidade Verde”. Ela acrescentou que as ações do Projeto Verde Novo ocorrem o ano todo e se intensificam na Semana do Meio Ambiente. “Muitas instituições nos procuram, como foi o caso dos Correios e estamos com imensa gratidão em realizar juntos ações que beneficiam a comunidade em geral. Agradecemos aos carteiros e a todos vocês, por estarem contribuindo com o Meio Ambiente”.

ntegrante do projeto, o ambientalista que atua na Prefeitura de Cuiabá, Abel Nascimento, informou que desde 2017, graças ao Projeto Verde Novo, já foram plantadas e distribuídas, em média, 180 mil árvores em Cuiabá. "A arborização urbana é fundamental, temos uma diversidade de espécies que nos dão sombra, frutos, e ainda fazem a compensação de carbono. Vamos continuar fazendo isso com amor", declarou.

Distribuição de mudas nos Correios – T ambém na sexta-feira (02), a superintendência estadual dos Correios e o Projeto Verde Novo realizaram a doação de mudas para os empregados do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE), em Várzea Grande, onde foi montado estande para distribuição das mudas, além de prestadas informações sobre o plantio e manutenção adequados das espécies.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma oportunidade para cada indivíduo refletir sobre suas próprias escolhas e hábitos de consumo. Pequenas ações cotidianas, como economizar energia, reduzir o desperdício, reciclar, plantar árvores e apoiar iniciativas ambientais, podem ter um impacto significativo quando multiplicadas pela participação coletiva.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Três carteiros com o uniforme amarelo e azul dos Correios posam para a foto enquanto regam uma muda de limão que acabaram de plantar na área verde do Centro de Distribuição. Eles estão agachados e sorrindo, posando para a foto. O cenário é composto por outras mudam no entorno, além de árvores e outros carteiros segurando mudas ao fundo. Segunda imagem: Superintendente estadual dos Correios, Carlos Alberto Pereira, discursa, fazendo um gesto com a mão direita. Ele é um homem pardo, de cabelo liso, curto e preto, usando calça jeans e uma camisa rosa clara de manga comprida dobrada. Ao lado dele, está a engenheira florestal do projeto Verde Novo, Rosiani Carnaíba, vestindo a camiseta do projeto, e o ambientalista Abel Nascimento. Eles estão em pé, na área verde do Centro de Distribuição dos Correios, no bairro Jardim das Palmeiras. Terceira imagem: Dez pessoas (Rosiani Carnaíba, Carlos Alberto e outros funcionários dos Correios) posam para a foto, sorrindo e segurando mudas de plantas. Eles estão em pé, lado a lado, na área verde dos Correios (um lugar repleto de árvores, sombra e grama). Na frente deles, está uma muda que acabou de ser plantada.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

(Com informações da Assessoria dos Correios)

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT