MPMT e Universidade Federal de Rondonópolis discutem novas parcerias

A “Arte de orquestrar um projeto” é o tema da capacitação que reúne 50 profissionais da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT), nesta quarta-feira (19.04), a partir das 8h, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.

O curso é uma parceria da Sesp-MT, por meio do Escritório Diretivo de Projetos Especiais, com a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O objetivo é capacitar os servidores para o desenvolvimento de projetos na área da segurança pública e, de forma inovadora, os participantes terão uma aula-show sobre gestão de projetos.

Na abertura, haverá a apresentação do Núcleo Popular do Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso. Após, será realizada a palestra “Uma perspectiva de processos sobre como projetos acontecem”, ministrada pelo doutor Álvaro Antônio Bueno de Camargo, professor dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas e diretor da Federação Brasileira das Empresas de Consultoria e Treinamento (Febraec).

“Vou fazer um paralelo de como funcionam os processos na iniciativa privada e no setor público, bem como apresentar umas ferramentas de como os processos surgem e andam. Os projetos são investimentos que uma organização, neste caso o Estado, vai fazer e demandam uma decisão. No Estado é um pouco diferente da iniciativa privada, que se ver uma perspectiva de lucro investe e, no Estado, envolve uma série de partes interessadas e a ideia é mostrar como se faz esse alinhamento”, completou.

O evento segue no período vespertino com a aula-show utilizando os conceitos e filosofia sobre gestão e teorias musical e de projetos, com o pianista e professor da Universidade de São Paulo, Renato Bottini, doutor em Quality Management (Gerenciamento em Qualidade), pela Universidade de Breyer State (EUA).

Conforme a palestra é ministrada, Renato Bottini toca o piano e usa algumas peças de músicas de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Ivan Lins para ilustrar ou relacionar os aspectos musicais com os de projetos.

“A ideia é fazer um paralelo entre os conceitos da teoria musical com a de projetos. Por exemplo, na música você tem que ter o tempo certo e uma cadência certa para executá-la e um projeto também tem um cronograma para ser seguido e executado, como harmonia. São várias atividades que têm que acontecer em um projeto que são em paralelo e se elas não forem bem casadas e no tempo certo não dará certo. Na música é a mesma coisa, você não toca as notas sozinhas, toca várias ao mesmo tempo e se elas não combinarem o resultado também não ficará bom”, compara.

No encontro estarão presentes servidores das unidades da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Perícia Oficial Técnica, Corpo de Bombeiros Militar, do Gefron, Ciopaer, Gabinete de Gestão Integrada (GGI), Ciosp, Gestão de Pessoas, Engenharia, Tecnologia da Informação, Planejamento, Convênios e a equipe do escritório de projetos.

Também foram convidados e estarão presentes profissionais dos Escritórios de Projetos da Sinfra, Sefaz e Sema, que estão em início de troca de experiência no processo de gerenciamento de projetos e portfólio de projetos.

Serviço

Evento: A arte de orquestrar um projeto

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso

Horário: das 8h às 16h

Realização: Sesp/Escritório Diretivo de Projetos Especiais; Fipe e MJSP.