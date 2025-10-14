Connect with us

JUSTIÇA

MPMT entra com ação contra grupo por irregularidades em consignados

Publicado em

14/10/2025

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da 6ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, ajuizou Ação Civil Pública contra empresas do Grupo Capital Consig, após constatar a prática reiterada de irregularidades em operações de crédito consignado e cartão de benefício voltadas a servidores públicos estaduais.A medida decorre das investigações realizadas no âmbito da Força-Tarefa instituída pelo Decreto nº 1.454/2025, criada para apurar e enfrentar práticas abusivas relacionadas a consignações no serviço público estadual. O grupo é integrado pelo PROCON/MT, Controladoria-Geral do Estado (CGE/MT), Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag/MT), Polícia Judiciária Civil (DECON) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MT).Segundo a promotora de Justiça Valnice Silva dos Santos, responsável pelo ajuizamento da ação, as apurações evidenciaram fortes indícios de violação ao dever de informação, práticas abusivas e lesão a direitos dos consumidores e ao erário estadual. “O que vimos foi uma estrutura montada para enganar o servidor, disfarçando empréstimos como se fossem compras no cartão. Isso gerou dívidas que se arrastam por anos, sem que a pessoa sequer entenda como começou”.Conforme ela, as provas reunidas demonstram que as instituições financeiras investigadas estruturaram um modelo de atuação que simulava empréstimos consignados como operações de saque via cartão de crédito, utilizando de forma irregular a margem consignável dos servidores e omitindo informações essenciais na contratação.As investigações foram iniciadas por meio do Inquérito Civil SIMP nº 009467-001/2025, instaurado para apurar a atuação da empresa Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.. No decorrer dos trabalhos, foram identificadas outras instituições pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que levou à ampliação da investigação.Durante o processo, o Ministério Público buscou a resolução extrajudicial do caso, realizando quatro audiências conciliatórias (18 de agosto, 1º e 15 de setembro e 8 de outubro de 2025) com representantes da empresa e integrantes da Força-Tarefa, na tentativa de firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Todas as tratativas, contudo, foram infrutíferas, diante da ausência de proposta viável de reparação e de compromisso efetivo por parte das empresas.Em junho deste ano, o Governo do Estado de Mato Grosso, com base nas apurações da Força-Tarefa e da Seplag, já havia ampliado a suspensão das empresas investigadas, incluindo ABC Card, Cartos, ClickBank, Bem Cartões e a própria Capital Consig. A decisão, publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado no dia 6 de junho, proibiu temporariamente novas operações e descontos em folha no sistema estadual, por 90 dias, podendo ser prorrogada.De acordo com a Seplag, as instituições não possuíam credenciamento para operar com consignações, mas mesmo assim acessavam de forma indevida a margem consignável dos servidores, configurando fraudes, conluio entre empresas e violação às normas de controle.Com o ajuizamento da ação, a Força-Tarefa deliberou pelo encerramento parcial das atividades relacionadas às empresas do Grupo Capital Consig, mantendo-se, porém, ativa e em funcionamento para as demais frentes de apuração.A promotora Valnice Silva dos Santos destacou que o objetivo da ação é responsabilizar judicialmente as instituições envolvidas e readequar os contratos irregulares firmados com servidores públicos. “O Ministério Público continuará atuando para garantir transparência, reparar os danos causados e assegurar o respeito aos direitos dos consumidores atingidos”, afirmou.A Força-Tarefa seguirá com a análise dos dados do Sistema Revisa Consignações e das reclamações registradas no PROCON/MT, priorizando os casos em que houver indícios de práticas abusivas e ausência de informação adequada ao consumidor.

Fonte: Ministério Público MT – MT

Projeto do Judiciário “Diálogos com as Juventudes” chega à Escola Militar de Rondonópolis

Published

3 horas atrás

on

14/10/2025

By

Tela exibe o título “Diálogos com as Juventudes – Direitos humanos e acesso à justiça” em design azul e laranja. O slide compõe o material apresentado pelo Judiciário a estudantes em escola de Rondonópolis.A Escola Estadual Dom Pedro II André Antônio Maggi, em Rondonópolis, recebeu na manhã de segunda-feira (13) o projeto “Diálogos com as Juventudes”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa busca aproximar e promover o diálogo entre o Poder Judiciário e os jovens, com reflexões sobre direitos humanos e acesso à Justiça. A palestra foi conduzida pelo juiz Wanderlei José dos Reis, titular da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões.
Cerca de 100 alunos ouviram atentamente as lições do magistrado sobre cidadania, racismo estrutural e orientações para a vida em sociedade, como o exercício de direitos e deveres. Os estudantes foram apresentados à Constituição Federal e à sua importância no seio social, bem como as formas de acessar o Poder Judiciário.
Juiz, de terno preto, é apresentado por bombeiro militar fardado de laranja durante palestra do projeto “Diálogos com as Juventudes”. A atividade ocorre em sala de aula iluminada, com quadro branco e televisão.O projeto Diálogos com as Juventudes foi idealizado pelo CNJ e executado pelo Programa Justiça Plural, uma iniciativa de cooperação internacional entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), visando a engajar estudantes do Ensino Médio de escolas públicas em discussões sobre direitos humanos, acesso à justiça, arte, cultura, tecnologia, violência doméstica e racismo estrutural.
Em Rondonópolis o projeto está sob a responsabilidade do juiz Wanderlei José dos Reis, mestre, doutor e pós-doutor em Direito e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca de Rondonópolis. Ele destaca que o projeto “se reveste de grande importância, na medida em que convida e exorta os adolescentes a refletirem sobre o seu papel na sociedade diante de temas importantíssimos do seu cotidiano e sobre as principais barreiras enfrentadas para acessar a justiça e se combater o racismo estrutural, por exemplo, buscando formar pessoas críticas e conscientes de direitos e deveres”.
Juiz, de terno preto, é apresentado por bombeiro militar fardado de laranja durante palestra do projeto “Diálogos com as Juventudes”. A atividade ocorre em sala de aula iluminada, com quadro branco e televisão.Na sua avaliação, a participação dos alunos na oficina foi excelente. “Sinto-me deveras honrado em ter recebido essa missão do CNJ, que, aliás, reflete também iniciativas pessoais que sempre tomei ao longo da minha carreira desde 2003, nas comarcas de Chapada dos Guimarães, Sorriso e aqui em Rondonópolis, em sair do gabinete e ir até as escolas e entidades sociais desenvolvendo projetos de interação da justiça comum e da justiça eleitoral com os estudantes e com a sociedade em geral. Assim, o Judiciário cada vez mais se aproxima da sociedade e dele se afasta a acusação de hermetismo.”
O diretor da Escola Estadual Dom Pedro II André Antônio Maggi, coronel bombeiro militar da reserva Vanderlei Bonoto Cante, após a realização da palestra avaliou que a escola foi “premiada com a realização dessa oficina, na verdade, é um prêmio com a palestra do Dr. Wanderlei, porque ele é um semeador e vem semeando muito conhecimento aos jovens que precisam dessas referências, que são muito importantes na vida”.
Juiz conversa com turma de jovens da Escola Militar Dom Pedro II, em Rondonópolis. A plateia, de fardas vermelhas e beges, ouve atenta à palestra sobre direitos humanos e acesso à justiça.O diretor acrescentou ter “certeza de que o conhecimento passado hoje – que vai além do conhecimento técnico, pois foi também uma experiência de vida trazida por ele – fará com que esses alunos reflitam sobre o seu futuro e onde querem chegar. Nós vemos que muitos pais e adolescentes não têm noção de como se acessa a Justiça e o Judiciário. Então, o magistrado, trazendo essa palestra, esse diálogo e mostrando os caminhos que eles poderão seguir para chegar nessa possibilidade de buscar os seus direitos, é fundamental.”
Já a aluna Kamila Gabriely Magalhães de Souza afirmou que “participar dessa oficina representa para nós, alunos da Escola Estadual Dom Pedro II André Antônio Maggi, um momento de reflexão e sabedoria que vem para agregar, já que o evento nos trouxe um conhecimento ainda mais amplo. O tema é importante para que os jovens entendam seus direitos e deveres desde cedo e aprendam mais sobre a Justiça no país”.

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Justiça impede cobrança extra em tratamento vital de criança com paralisia cerebral

Published

3 horas atrás

on

14/10/2025

By

A imagem apresenta uma balança dourada, símbolo da justiça, centralizada em um fundo branco. À direita da base da balança, as letras "TJMT" em dourado. No lado direito, a frase "2ª INSTÂNCIA" em azul e "DECISÃO DO DIA" em azul escuro e negrito. No lado esquerdo, três linhas horizontais azul-marinho.Uma criança com paralisia cerebral e outras comorbidades teve garantido o tratamento multidisciplinar contínuo com a cobrança de coparticipação limitada a, no máximo, duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde. A Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reafirmou esse entendimento ao rejeitar, por unanimidade, os embargos de declaração apresentados tanto pela operadora de saúde quanto pelo familiar do menor.

O caso teve início após discussão judicial sobre a validade da cláusula de coparticipação. Em decisão anterior, o colegiado já havia reconhecido que a cobrança não é abusiva, mas fixou um teto absoluto para impedir que os custos inviabilizassem o acesso ao tratamento, considerado vital e permanente. Segundo a relatora, desembargadora Clarice Claudino da Silva, a medida foi adotada “em vista da proteção do consumidor hipervulnerável, sobretudo diante da natureza contínua, permanente e essencial do tratamento de saúde demandado pela criança”.

Nos embargos, a operadora de saúde alegou omissão no acórdão, defendendo a possibilidade de parcelar, nas mensalidades seguintes, valores que ultrapassem o limite. “O voto condutor é claro ao estabelecer como limite final de exposição financeira do beneficiário o patamar equivalente a duas mensalidades, mês a mês, sem possibilidade de capitalização ou diferimento do excedente”.

Já a família do paciente argumentou que a decisão não teria considerado um acordo judicial anterior e a necessidade de cobertura integral de insumos, medicamentos, exames e procedimentos de homecare. O colegiado, entretanto, entendeu que tais pontos “não integram a lide nem foram objeto da apelação”, e que eventual descumprimento de acordo deveria ser discutido em ação própria.

Processo n° 1036715-69.2022.8.11.0002

Autor: Flávia Borges

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Polícia Civil prende marido e liberta mulher vítima de violência que vivia trancada em casa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Matupá, prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (13.10), um homem, de 28 anos,...
Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio após vítima ser amarrada e espancada

Policiais militares do 12º Batalhão resgataram um homem, de 24 anos, de uma tentativa de homicídio, e prenderam o suspeito,...
Acadepol se prepara para a realização da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil

Inicia na próxima quarta-feira (22.10), em Cuiabá, a XIII Edição dos Jogos Internos 2025, da Polícia Civil de Mato Grosso,...

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

