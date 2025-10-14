MPMT entra com ação contra grupo por irregularidades em consignados

A Escola Estadual Dom Pedro II André Antônio Maggi, em Rondonópolis, recebeu na manhã de segunda-feira (13) o projeto “Diálogos com as Juventudes”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa busca aproximar e promover o diálogo entre o Poder Judiciário e os jovens, com reflexões sobre direitos humanos e acesso à Justiça. A palestra foi conduzida pelo juiz Wanderlei José dos Reis, titular da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões. A Escola Estadual Dom Pedro II André Antônio Maggi, em Rondonópolis, recebeu na manhã de segunda-feira (13) o projeto “Diálogos com as Juventudes”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A iniciativa busca aproximar e promover o diálogo entre o Poder Judiciário e os jovens, com reflexões sobre direitos humanos e acesso à Justiça. A palestra foi conduzida pelo juiz Wanderlei José dos Reis, titular da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões.

Cerca de 100 alunos ouviram atentamente as lições do magistrado sobre cidadania, racismo estrutural e orientações para a vida em sociedade, como o exercício de direitos e deveres. Os estudantes foram apresentados à Constituição Federal e à sua importância no seio social, bem como as formas de acessar o Poder Judiciário.

O projeto Diálogos com as Juventudes foi idealizado pelo CNJ e executado pelo Programa Justiça Plural, uma iniciativa de cooperação internacional entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), visando a engajar estudantes do Ensino Médio de escolas públicas em discussões sobre direitos humanos, acesso à justiça, arte, cultura, tecnologia, violência doméstica e racismo estrutural.

Em Rondonópolis o projeto está sob a responsabilidade do juiz Wanderlei José dos Reis, mestre, doutor e pós-doutor em Direito e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca de Rondonópolis. Ele destaca que o projeto “se reveste de grande importância, na medida em que convida e exorta os adolescentes a refletirem sobre o seu papel na sociedade diante de temas importantíssimos do seu cotidiano e sobre as principais barreiras enfrentadas para acessar a justiça e se combater o racismo estrutural, por exemplo, buscando formar pessoas críticas e conscientes de direitos e deveres”.

Na sua avaliação, a participação dos alunos na oficina foi excelente. "Sinto-me deveras honrado em ter recebido essa missão do CNJ, que, aliás, reflete também iniciativas pessoais que sempre tomei ao longo da minha carreira desde 2003, nas comarcas de Chapada dos Guimarães, Sorriso e aqui em Rondonópolis, em sair do gabinete e ir até as escolas e entidades sociais desenvolvendo projetos de interação da justiça comum e da justiça eleitoral com os estudantes e com a sociedade em geral. Assim, o Judiciário cada vez mais se aproxima da sociedade e dele se afasta a acusação de hermetismo."

O diretor da Escola Estadual Dom Pedro II André Antônio Maggi, coronel bombeiro militar da reserva Vanderlei Bonoto Cante, após a realização da palestra avaliou que a escola foi “premiada com a realização dessa oficina, na verdade, é um prêmio com a palestra do Dr. Wanderlei, porque ele é um semeador e vem semeando muito conhecimento aos jovens que precisam dessas referências, que são muito importantes na vida”.

O diretor acrescentou ter "certeza de que o conhecimento passado hoje – que vai além do conhecimento técnico, pois foi também uma experiência de vida trazida por ele – fará com que esses alunos reflitam sobre o seu futuro e onde querem chegar. Nós vemos que muitos pais e adolescentes não têm noção de como se acessa a Justiça e o Judiciário. Então, o magistrado, trazendo essa palestra, esse diálogo e mostrando os caminhos que eles poderão seguir para chegar nessa possibilidade de buscar os seus direitos, é fundamental."

Já a aluna Kamila Gabriely Magalhães de Souza afirmou que “participar dessa oficina representa para nós, alunos da Escola Estadual Dom Pedro II André Antônio Maggi, um momento de reflexão e sabedoria que vem para agregar, já que o evento nos trouxe um conhecimento ainda mais amplo. O tema é importante para que os jovens entendam seus direitos e deveres desde cedo e aprendam mais sobre a Justiça no país”.

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT