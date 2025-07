MPMT faz palestra em escola na comunidade quilombola de Mata Cavalo

O curso de extensão “Curadoria da Vida”, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, começa nesta sexta-feira (25). O primeiro módulo abordará o tema “Inteligência artificial no Tribunal do Júri”, com o promotor de Justiça do MPMT Leoni Carvalho Neto. As aulas serão realizadas de forma virtual, das 8h às 11h (horário de Mato Grosso), por meio da plataforma Microsoft Teams, na modalidade síncrona (ao vivo).A abertura do curso contará com a participação do procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa, do coordenador da Escola Institucional, procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, do representante da Corregedoria-Geral do MPMT, promotor de Justiça Tiago de Sousa Afonso da Silva, e do coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) do Júri e presidente da Confraria do Júri, promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais. Com o objetivo de fortalecer a atuação dos membros do Ministério Público no Tribunal do Júri, o curso reúne especialistas com ampla experiência na tribuna, que irão abordar temas como racionalidade decisória dos jurados, técnicas argumentativas, nulidades processuais e construção de discursos persuasivos.Segundo o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, a iniciativa surge da necessidade de qualificação contínua diante dos desafios cada vez mais complexos enfrentados no Júri, como crimes relacionados ao tráfico de drogas, feminicídio e atuação de organizações criminosas.“A escolha do título ‘Curadoria da Vida’ remete ao papel institucional do Ministério Público como defensor da dignidade humana e da proteção à vida, bem jurídico máximo. Com isso, buscamos não apenas o aprimoramento técnico, mas também o fortalecimento de uma atuação ética, estratégica e comprometida com os direitos fundamentais”, destacou o procurador.O curso é uma realização da Escola Institucional do MPMT, em parceria com a Confraria do Júri – Associação dos Promotores do Júri e o CAO do Júri.

Fonte: Ministério Público MT – MT