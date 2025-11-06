JUSTIÇA
MPMT fortalece diálogo com sociedade em parceria com a Energisa
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) reforça seu compromisso com a defesa dos direitos sociais ao ampliar sua aproximação com a população. Na terça-feira 04 de novembro, durante a homenagem aos parceiros do projeto Diálogos com a Sociedade, edição 2025, o MPMT e a Energisa Mato Grosso assinaram Protocolo de Intenções com objetivo de divulgar informações de utilidade pública e mostrar o trabalho desenvolvido pela instituição em benefício dos cidadãos mato-grossenses.
A iniciativa prevê a veiculação de mensagens de interesse social no verso das contas de energia elétrica enviadas pela concessionária. O primeiro tema a ser levado às residências mato-grossenses será a campanha de combate à violência contra a mulher, com o tema: “Quebre o silêncio. Denuncie”.
O procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, destacou a importância da parceria. “Este é um passo significativo para levar informação, incentivo à denúncia e esperança a quem precisa romper o ciclo da violência. A união de esforços em prol do bem comum fortalece nossa atuação junto à sociedade”, afirmou.
Após a formalização do Termo de Cooperação Técnica, as campanhas serão veiculadas conforme cronograma de ações institucionais do MPMT. A expectativa é de que mais de 1,7 milhão de consumidores em todo o estado sejam alcançados.
Para o diretor-presidente da Energisa Mato Grosso, Marcelo Vinhaes Monteiro, a iniciativa reforça o papel social da empresa. “Entendemos que podemos contribuir ainda mais. As contas de energia são um meio eficaz de comunicação, especialmente para mulheres que enfrentam situações de violência. Essa parceria é um marco para Energisa”, destacou.
Escuta social de população em situação de rua será nesta quinta (6)
A audiência pública híbrida “Escuta Social com a finalidade de construção da Política de Proteção das Pessoas em Situação de Rua de Cuiabá-MT” será realizada nesta quinta-feira (6), às 14h, no auditório da Sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá. O evento será transmitido ao vivo pela plataforma Microsoft Teams e pelo canal oficial do Ministério Público de Mato Grosso no YouTube. A consulta é promovida pela 25ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, em parceria com o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua (Ciamp Rua), com o objetivo é subsidiar a construção da Política de Proteção voltada a esse público na capital mato-grossense.A audiência será presidida pelo promotor de Justiça Henrique Schneider Neto. Após a abertura, convidados farão exposições breves (até 15 minutos) para contextualizar o tema. Em seguida, será aberta a fala aos participantes, divididos por eixos, iniciando-se pelas Pessoas em Situação de Rua e, posteriormente, pelos representantes de órgãos públicos e demais instituições, com tempo de até cinco minutos para cada manifestação, conforme ordem de inscrição.Entre os convidados estão: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE-MT), Defensoria Pública da União (DPU), Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade de Cuiabá (Unic), Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, Câmara Municipal de Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá, Governo do Estado de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio da Comissão de Direitos Humanos, além de todas as pessoas e instituições interessadas no tema.A gravação da audiência ficará disponível no site oficial do Ministério Público de Mato Grosso. Manifestações posteriores poderão ser protocoladas até o dia 6 de dezembro de 2025, exclusivamente por meio do Peticionamento Eletrônico, no Simp nº 029457-105/2025.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Feriado: Comarca de Porto dos Gaúchos suspende expediente nos dias 10 e 11 de novembro
A Comarca de Porto dos Gaúchos não terá expediente nos dias 10 e 11 de novembro de 2025, em razão do feriado municipal de emancipação política do município. A suspensão foi estabelecida pela Portaria n.º 17/2025-PGA, assinada pelo juiz e diretor do Foro, Fabrício Savazzi Bertoncini.
Durante o período, os prazos processuais também ficarão suspensos, sendo automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, conforme determina o documento.
A portaria segue as disposições da Lei Municipal nº 002/1995 e do Decreto nº 018/2025, que definem o calendário de feriados locais.
