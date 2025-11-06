MPMT fortalece diálogo com sociedade em parceria com a Energisa

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) reforça seu compromisso com a defesa dos direitos sociais ao ampliar sua aproximação com a população. Na terça-feira 04 de novembro, durante a homenagem aos parceiros do projeto Diálogos com a Sociedade, edição 2025, o MPMT e a Energisa Mato Grosso assinaram Protocolo de Intenções com objetivo de divulgar informações de utilidade pública e mostrar o trabalho desenvolvido pela instituição em benefício dos cidadãos mato-grossenses.

A iniciativa prevê a veiculação de mensagens de interesse social no verso das contas de energia elétrica enviadas pela concessionária. O primeiro tema a ser levado às residências mato-grossenses será a campanha de combate à violência contra a mulher, com o tema: “Quebre o silêncio. Denuncie”.

O procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, destacou a importância da parceria. “Este é um passo significativo para levar informação, incentivo à denúncia e esperança a quem precisa romper o ciclo da violência. A união de esforços em prol do bem comum fortalece nossa atuação junto à sociedade”, afirmou.

Após a formalização do Termo de Cooperação Técnica, as campanhas serão veiculadas conforme cronograma de ações institucionais do MPMT. A expectativa é de que mais de 1,7 milhão de consumidores em todo o estado sejam alcançados.

Para o diretor-presidente da Energisa Mato Grosso, Marcelo Vinhaes Monteiro, a iniciativa reforça o papel social da empresa. “Entendemos que podemos contribuir ainda mais. As contas de energia são um meio eficaz de comunicação, especialmente para mulheres que enfrentam situações de violência. Essa parceria é um marco para Energisa”, destacou.

Foto: Chico Ferreira.

