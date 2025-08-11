JUSTIÇA
MPMT lamenta falecimento do desembargador Rondon Bassil Dower Filho
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Procurador-Geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do Desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, ocorrido nesta segunda-feira (11), em Cuiabá, aos 75 anos.
O Desembargador Rondon Bassil Dower Filho deixa um legado de dedicação e ética à Justiça de Mato Grosso, tendo contribuído de forma significativa para o Poder Judiciário do estado.
Neste momento de luto e dor, o Procurador-Geral de Justiça, em nome de todos os membros e servidores do MPMT, presta as mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos que tiveram a honra de conviver com Rondon Bassil Dower Filho, desejando que encontrem força e conforto para superar esta irreparável perda.
Rodrigo Fonseca Costa
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Foto: TJMT.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva
Além da jovem, a servidora do TJMT, Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, também faleceu no trágico acidente. Leia aqui.
Autor: Assessoria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Nota de falecimento – Servidora Laura Simone Garcia Corrêa Kolling
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) comunica, com profundo pesar, o falecimento da servidora Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, ocorrido na noite desta sexta-feira (8 de agosto) em um trágico acidente na BR-163, em Lucas do Rio Verde.
O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, lamenta profundamente a perda e manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando solidariedade neste momento de dor irreparável.
Laura tinha 52 anos e trabalhava há cerca de 30 anos no Judiciário. Atualmente, estava lotada no Departamento da Folha de Magistrados, dedicando-se com profissionalismo e compromisso às suas funções. A partida precoce representa uma perda imensurável para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.
A servidora deixa o viúvo, Ivanio Kolling, quatro filhos (Natália, Marina, Vitória, Pedro Henrique) e dois netos (Rafael e Guilherme).
Neste momento de luto, a Instituição se une à família e aos amigos de Laura, compartilhando a tristeza e honrando sua memória.
O velório será realizado em Cuiabá, na Funerária Santa Rita, a partir das 8h (da manhã) deste domingo (10). O sepultamento será às 16h, também no domingo, no Cemitério da Piedade, no Centro da Capital.
Além da servidora, a estagiária da 9ª Vara Cível de Cuiabá, Eileen Naiely da Silva, também faleceu no trágico acidente. Leia aqui.
Autor: Assessoria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
