MPMT lamenta falecimento do desembargador Rondon Bassil Dower Filho

É com grande tristeza que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informa também o falecimento de Eileen Naiely da Silva, estagiária da 9ª Vara Cível de Cuiabá, vítima do trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8 de agosto), na BR-163, em Lucas do Rio Verde.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, expressa profundo pesar e solidariedade à família, amigos e colegas, desejando força para enfrentar este momento de dor.

Eileen tinha 20 anos, cursava faculdade de Direito e trabalhava desde outubro de 2024 na unidade judiciária. A estudante será lembrada pelo comprometimento, simpatia e pelo respeito com que desempenhava suas funções no Judiciário Estadual.

O velório será realizado em Lucas do Rio Verde, na capela mortuária anexa ao cemitério, a partir das 1h30 (da manhã) deste domingo (10). O sepultamento será às 10h, também no domingo, no cemitério do município.

Para coroa de flores, contato pelo (65) 99275-1895. Além da jovem, a servidora do TJMT, Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, também faleceu no trágico acidente. Leia aqui.

Autor: Assessoria Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT