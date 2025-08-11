Connect with us

JUSTIÇA

MPMT lamenta falecimento do desembargador Rondon Bassil Dower Filho

Publicado em

11/08/2025

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Procurador-Geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do Desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, ocorrido nesta segunda-feira (11), em Cuiabá, aos 75 anos.
O Desembargador Rondon Bassil Dower Filho deixa um legado de dedicação e ética à Justiça de Mato Grosso, tendo contribuído de forma significativa para o Poder Judiciário do estado.
Neste momento de luto e dor, o Procurador-Geral de Justiça, em nome de todos os membros e servidores do MPMT, presta as mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos que tiveram a honra de conviver com Rondon Bassil Dower Filho, desejando que encontrem força e conforto para superar esta irreparável perda.
Rodrigo Fonseca Costa
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

Foto: TJMT.

Fonte: Ministério Público MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva

Published

3 horas atrás

on

11/08/2025

By

É com grande tristeza que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informa também o falecimento de Eileen Naiely da Silva, estagiária da 9ª Vara Cível de Cuiabá, vítima do trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8 de agosto), na BR-163, em Lucas do Rio Verde.
O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, expressa profundo pesar e solidariedade à família, amigos e colegas, desejando força para enfrentar este momento de dor.
Eileen tinha 20 anos, cursava faculdade de Direito e trabalhava desde outubro de 2024 na unidade judiciária. A estudante será lembrada pelo comprometimento, simpatia e pelo respeito com que desempenhava suas funções no Judiciário Estadual.
O velório será realizado em Lucas do Rio Verde, na capela mortuária anexa ao cemitério, a partir das 1h30 (da manhã) deste domingo (10). O sepultamento será às 10h, também no domingo, no cemitério do município.
Para coroa de flores, contato pelo (65) 99275-1895.

Além da jovem, a servidora do TJMT, Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, também faleceu no trágico acidente. Leia aqui.

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

Nota de falecimento – Servidora Laura Simone Garcia Corrêa Kolling

Published

3 horas atrás

on

11/08/2025

By

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) comunica, com profundo pesar, o falecimento da servidora Laura Simone Garcia Corrêa Kolling, ocorrido na noite desta sexta-feira (8 de agosto) em um trágico acidente na BR-163, em Lucas do Rio Verde.

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, lamenta profundamente a perda e manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando solidariedade neste momento de dor irreparável.

Laura tinha 52 anos e trabalhava há cerca de 30 anos no Judiciário. Atualmente, estava lotada no Departamento da Folha de Magistrados, dedicando-se com profissionalismo e compromisso às suas funções. A partida precoce representa uma perda imensurável para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

A servidora deixa o viúvo, Ivanio Kolling, quatro filhos (Natália, Marina, Vitória, Pedro Henrique) e dois netos (Rafael e Guilherme).

Neste momento de luto, a Instituição se une à família e aos amigos de Laura, compartilhando a tristeza e honrando sua memória.

O velório será realizado em Cuiabá, na Funerária Santa Rita, a partir das 8h (da manhã) deste domingo (10). O sepultamento será às 16h, também no domingo, no Cemitério da Piedade, no Centro da Capital.

Além da servidora, a estagiária da 9ª Vara Cível de Cuiabá, Eileen Naiely da Silva, também faleceu no trágico acidente. Leia aqui.

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA11/08/2025

Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira

A Polícia Civil desarticulou dois pontos de venda de entorpecentes e prendeu duas pessoas, na tarde de sábado (9.8), no...
SEGURANÇA11/08/2025

Três faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar em Dom Aquino

Três integrantes de uma facção criminosa, e com extensa ficha criminal, foram presos em flagrante, na noite deste domingo (10.8),...
SEGURANÇA11/08/2025

Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada...

MT

Brasil

Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Brasil09/05/2025

INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262