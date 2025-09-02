JUSTIÇA
MPMT lança materiais de combate ao bullying LGBTfóbico nas escolas
MPMT inicia construção coletiva de Política de Equidade Étnico-Racial
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) iniciou a construção coletiva de sua Política de Equidade Étnico-Racial. A ação, inédita, marca um avanço organizacional e social, alinhado aos valores da instituição de promoção da igualdade, da justiça social e da dignidade humana.Dois encontros virtuais, realizados em 19 e 26 de agosto, abriram o diálogo visando à elaboração de diretrizes que assegurem a equidade racial nas práticas do MPMT. Ao todo, 58 integrantes entre membros, servidores, residentes e estagiários participaram do Grupo de Trabalho Étnico-Racial (GT).As reuniões foram coordenadas pelo Comitê de Promoção da Igualdade Institucional e pelo Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, com a participação da jornalista, professora e doutoranda Julianne Caju. A convidada conduziu reflexões sobre o racismo, apoiadas em pesquisas de intelectuais negros e negras e em dados sobre a realidade dos Ministérios Públicos brasileiros.A partir desse referencial, os participantes compartilharam vivências e percepções sobre a temática, contribuindo para subsidiar a construção da política. Para o promotor de Justiça Pedro Facundo Bezerra, os encontros têm sido “momentos de aprendizado e diálogo sobre questões complexas, muitas vezes não debatidas com a profundidade necessária”. Segundo ele, a experiência reforça “a importância da reflexão e da transformação da atuação do MPMT, para contribuir concretamente com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”.A servidora Fabiane de Souza Campos ressaltou que discutir o racismo no ambiente institucional “impulsiona mudanças nas formas de atuação coletiva e individual na superação da discriminação racial”. Já para Dálete Campos Mariano, o GT representa “o resultado de um trabalho coletivo, um espaço de debates que reverberam em cada participante e que tem grande potencial para promover transformações significativas no combate ao racismo”.O servidor Alcir Júnior destacou o pioneirismo da iniciativa: “O MPMT possui espírito de vanguarda ao assumir as discussões sobre equidade racial. É uma satisfação integrar uma instituição que valoriza e potencializa a diversidade de seu quadro”.Diálogo permanente – Para ampliar a participação na formulação da política, o Vida Plena e o Comitê de Promoção da Igualdade Institucional lançaram um levantamento sobre a questão étnico-racial no MPMT. A ferramenta busca captar percepções e necessidades do público interno, garantindo ações efetivas voltadas à equidade.O formulário pode ser respondido até 12 de setembro de 2025. Clique aqui
Sessão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado é adiada
A sessão de julgamento por videoconferência da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inicialmente agendada para quinta-feira (4 de setembro), às 14h, foi reagendada para o dia 11 de setembro, às 9h. A sessão será por videoconferência.
O motivo da transferência de data é a convocação dos desembargadores membros para a sessão extraordinária administrativa do Tribunal Pleno, designada pela Presidência do TJMT para o mesmo dia e horário.
O comunicado foi emitido pela presidente da Turma, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, aos advogados, aos representantes do Ministério Público e aos demais interessados na sessão.
Os pedidos de sustentação oral apresentados por meio da ferramenta ClickJud-MT permanecem válidos e serão considerados na nova sessão.
