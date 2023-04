MPMT lança pesquisa para ouvir sociedade sobre áreas prioritárias

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) inicia, nesta terça-feira (4), uma nova fase do processo de formulação do novo ciclo do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) para o período de 2024 a 2031. Trata-se da “escuta social externa”, realizada por meio de uma pesquisa online disponível aqui. O objetivo é ouvir a opinião e as necessidades apontadas pela sociedade para aprimorar a atuação e estabelecer as prioridades para o próximo ciclo.

De acordo com a subprocuradora-geral de Planejamento e Gestão, Hellen Uliam Kuriki, o processo de formulação do novo PEI está dividido em três etapas: realização de diagnóstico, definição de diretrizes estratégicas e desdobramento da estratégia. “Atualmente estamos na primeira etapa, na fase de ‘escuta social externa e interna’. Vamos ouvir a sociedade e o público interno para auxiliar nesse processo de elaboração do Planejamento Estratégico”, explicou.

Segundo a subprocuradora, “as escutas externas serão executadas em dois momentos, por meio de um questionário disponibilizado via site do Ministério Público para captar as necessidades sociais e por meio das escutas locais nas promotorias, que poderão ser feitas por reuniões ou audiências públicas”. E com a escuta interna, a instituição terá um retrato sob diferentes dimensões.

Sobre a pesquisa – Os cidadãos mato-grossenses têm até o dia 1º de maio para participar da pesquisa. O tempo estimado de resposta ao questionário é de seis minutos e o participante não será identificado. Na primeira parte da pesquisa, as perguntas são referentes ao perfil do respondente. Na segunda, tratam da atuação finalística do MPMT divididas em cinco áreas: 1) Cidadania e Consumidor; 2) Criança e Adolescente; 3) Meio Ambiente; 4) Probidade e Patrimônio Público; 5) Criminal. Na última etapa, de fechamento, o respondente poderá opinar sobre os temas abordados e sugerir novo tema/assunto para apreciação.

Próximas etapas – Após a realização das escutas sociais, terá início a segunda etapa do processo de formulação do PEI, que trata da elaboração de diretrizes estratégicas e compreende a definição da “identidade organizacional” (mapa, visão, valores e propósitos) e da “cesta de objetivos estratégicos”. Na sequência, vem a terceira etapa com as fases de modelagem de “indicadores de metas” e desdobramentos em “iniciativas”. “Terminado esse trabalho, consolidaremos a construção do PEI, que será submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça até o fim de 2023”, finalizou Hellen Kuriki.



