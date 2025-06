MPMT leva projeto “Diálogos” ao interior em parceria com SBT

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e o Grupo Roberto Dorner de Comunicação, dono de emissoras afiliadas ao SBT, firmaram uma parceria inédita para a nova fase do projeto “Diálogos com a Sociedade”, que irá ao interior do estado pela primeira vez desde sua criação, em 2024. A próxima etapa, em Sinop, tem estreia marcada para o dia 21 de julho. Depois, ainda será a vez dos municípios de Rondonópolis e Várzea Grande. Agora, com o apoio do SBT, o projeto alcançará um público mais distante da capital, a fim de aproximar ainda mais a população mato-grossense das ações do Ministério Público por meio da troca de conhecimento, da escuta ativa e da promoção de temas de grande relevância social, como promoção dos direitos fundamentais, cidadania, combate à violência doméstica e ao abuso infantil, meio ambiente, sustentabilidade e trânsito, entre outras.Durante entrevista ao programa SBT Comunidade, anunciando a oficialização da parceria no interior, o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, destacou a importância da ação. “O Ministério Público não consegue ser onipresente, estar em todos os lugares. Então, quem é o nosso maior informante? Quem nos traz mais notícias sobre eventuais irregularidades ou questões em que o Ministério Público, de qualquer forma, possa atuar? O cidadão”, disseA estrutura física do projeto — um estúdio de vidro —, que será montada no Shopping Sinop, reforça o comprometimento do órgão com a transparência. A cobertura da campanha será transmitida pela programação do SBT Notícias, ampliando ainda mais o alcance e a missão do projeto. A parceria representa um passo significativo para fortalecer a comunicação institucional e intensificar a presença do MPMT junto à sociedade mato-grossense.

Para o diretor do Grupo Roberto Dorner de Comunicação, Cláudio Prestes, a parceria é motivo de orgulho e reforça o papel da imprensa no fortalecimento da cidadania. “Levar informação de qualidade à população é uma das nossas maiores responsabilidades. Quando unimos forças com instituições como o Ministério Público, contribuímos de forma direta para a formação de uma sociedade mais consciente, justa e participativa. Estamos comprometidos em dar visibilidade a temas que impactam a vida das pessoas e, com isso, ajudar a transformar realidades por meio do conhecimento e do diálogo”, afirmou. Primeira temporada – A primeira temporada do “Diálogos com a Sociedade” em 2025, realizada entre março e abril, entrevistou 67 convidados, entre membros do MPMT, personalidades públicas, especialistas e representantes da sociedade civil, no Pantanal Shopping, na capital, em parceria com a CBN Cuiabá. As entrevistas e campanhas audiovisuais estão disponíveis no YouTube do MPMT e podem ser acessadas aqui.

Fonte: Ministério Público MT – MT