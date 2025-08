MPMT oficializa compromisso com o Selo Lixo Zero

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) dará um importante passo em direção à sustentabilidade, com o lançamento do Selo Lixo Zero no MPMT, na próxima quarta-feira (06), às 16h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá.

Reconhecido pelo Instituto Lixo Zero Brasil, o Selo é concedido a instituições que desviam de aterros sanitários ou incineração pelo menos 50% dos resíduos gerados e os destinam para reutilização, reciclagem ou compostagem. A metodologia segue modelos adotados em diversos países e promove benefícios para o meio ambiente, sociedade e economia.

Desde que o Lixo Zero começou a ser implantado, soluções inovadoras estão transformando a gestão de resíduos no MPMT, da estrutura à operacionalização, e o evento marcará o início da etapa cultural dessa transformação, com a assinatura do Termo de Compromisso Institucional.

Rumo ao Selo Lixo Zero – Para conquistar o Selo Lixo Zero, e ser o primeiro Ministério Público do Brasil a alcançar o reconhecimento, é preciso que o MPMT destine corretamente mais de 50% dos resíduos gerados. Porém, o objetivo institucional é garantir os mais altos padrões de boas práticas socioambientais e, para isso, os indicadores referentes a “Educação e conscientização”, “Reciclagem”, “Compostagem”, “Ações sociais” e “Redução e reuso” serão mantidos acima de 80%.

Fonte: Ministério Público MT – MT