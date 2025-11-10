JUSTIÇA
MPMT promove diálogo sobre prevenção e qualidade de vida do homem
A conscientização sobre a saúde do homem e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata estiveram em destaque na edição de sexta-feira, 7 de novembro, do projeto Diálogos com a Sociedade, realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT). A entrevista reuniu o médico urologista e presidente da Unimed Cuiabá, Carlos Bouret, e a coordenadora do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, promotora de Justiça Glieade Souza Maia.No estúdio de vidro instalado no Várzea Grande Shopping, os convidados traçaram um verdadeiro “raio X” sobre os desafios, avanços e hábitos relacionados à saúde masculina, em alusão ao Novembro Azul, campanha que reforça a importância da prevenção e do cuidado integral.Para a coordenadora do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, promotora de Justiça Glieade Souza Maia, campanhas de sensibilização e conscientização como o Novembro Azul são fundamentais para estimular o autocuidado, sobretudo quando ultrapassam o ambiente institucional e se tornam exemplo para a sociedade. “Quando o servidor cuida de si, ele influencia positivamente todos ao seu redor. O autocuidado é um ato de responsabilidade e de amor. Com o trabalho realizado pelo Vida Plena, queremos criar um ambiente acolhedor, que incentive o servidor a cuidar de si e da sua família”, ressaltou.Já o médico urologista e presidente da Unimed Cuiabá, Carlos Bouret, observou que as campanhas voltadas à saúde do homem têm contribuído para a mudança do comportamento masculino. “Tenho observado que aumentou o número de consultas preventivas. O diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida do paciente”, disse.Ele destacou que as iniciativas do projeto Diálogos com a Sociedade e do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, coordenadas pelo MPMT, reafirmam o compromisso com o cidadão e com a promoção de uma cultura de prevenção, mostrando que cuidar da saúde é um gesto que transforma vidas.A promotora de Justiça Glieade Souza Maia também destacou que “o Vida Plena tem o compromisso de promover ações voltadas ao bem-estar físico, mental e social dos servidores. O MPMT, por meio de suas iniciativas, reforça que saúde vai muito além da ausência de doenças, envolve qualidade de vida, equilíbrio e conscientização”.Para além das campanhas de saúde, o especialista ressaltou ainda os avanços tecnológicos no diagnóstico e tratamento da doença. “O PSA e a biópsia transretal marcaram uma nova fase na detecção do câncer de próstata. Hoje contamos com cirurgias robóticas e técnicas modernas de radioterapia que reduzem danos aos tecidos próximos, preservando as funções de órgãos importantes. É um cenário muito mais promissor”, explicou.De acordo com o médico, dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que o Brasil deve registrar cerca de 71 mil novos casos de câncer de próstata em 2025, reforçando a importância da prevenção, do rastreamento regular e do diagnóstico precoce. “É sempre importante lembrar que o câncer de próstata tem cura”, concluiu.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Pai Presente: Judiciário formaliza vínculos em Espigão do Leste
“É por ele. Agora está certo”. A frase dita pelo jovem Kauan Silva, emocionado, traduz o que muitos pais viveram no último final de semana (08 e 09 de novembro) durante a 7ª Expedição Araguaia–Xingu, no distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia (1.060km de Cuiabá). Ao assinar o reconhecimento voluntário de paternidade do filho Bryan, de apenas um ano e três meses, ele não conteve a felicidade ao lado da esposa Maísa do Nascimento. “Eu sempre estive presente na vida dele. Hoje, estou presente nos documentos também. Agora estou completo”.
Acesse mais fotos no Flickr do TJMT
Logo ao lado, outra história ganhava contornos semelhantes. Carlos dos Santos Farias, 29 anos, aguardava a audiência para incluir seu nome na certidão do filho Antônio Carlos, de dois anos. A criança nasceu no Pará e por questões de distância e falta de acesso a serviços públicos, o registro inicial saiu apenas com o nome da mãe. Quando a oportunidade chegou pelo Judiciário, ele não hesitou. A audiência, inclusive, foi realizada remotamente, uma vez que o filho está com a mãe no Estado vizinho para tratamento de saúde. “Aqui é longe de tudo. Sem essa equipe, eu não conseguiria. É importante demais pras nossas vidas”, disse Carlos.
Mariana Brito Conceição e Erisvaldo dos Santos da Silva também formalizaram o registro de paternidade. O filho do casal, Gael Ravi, havia sido registrado apenas no nome da mãe porque Erisvaldo estava em Mato Grosso trabalhando numa fazenda quando o bebê nasceu no Maranhão. “A gente resolveu tudo em poucas horas: identidade, certidão, audiência. Se fosse na cidade, seria tempo, viagem, dinheiro. Aqui foi diferente. A gente se sentiu acolhido”, afirmou Erisvaldo.
São histórias diferentes, mas que convergem para o mesmo ponto que é o desejo dos pais de existir oficialmente na vida dos filhos, não apenas na convivência mas também na certidão.
Justiça Presente, Cidadania Preservada – Indo ao encontro do lema “Justiça Presente, Cidadania Preservada”, da atual gestão do Poder Judiciário de Mato Grosso, sob presidência do desembargador José Zuquim Nogueira, a 7ª Expedição Araguaia–Xingu é uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso que leva cidadania, serviços e direitos a regiões remotas. Em Espigão do Leste, um dos serviços que mais causou impacto foi justamente o reconhecimento voluntário de paternidade, assim como prevê o Programa Pai Presente, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Nos atendimentos, realizados por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), a população teve orientação jurídica, conferência de documentos e audiência de formalização, tudo em um só lugar. A dinâmica dos atendimentos surpreendeu pela rapidez já que em poucos minutos, pais que nunca tinham conseguido vencer a barreira da burocracia saíam com o nome incluído na certidão dos filhos.
A mediadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Jaqueline Gomes Ponce, acompanhou de perto as audiências e descreveu o impacto da ação na comunidade. “Muitos pais querem reconhecer o filho, mas acreditam que o procedimento é complicado ou inacessível. Aqui, mostramos que é possível. Orientamos passo a passo, lemos o termo em voz alta e, quando a documentação está completa, concluímos tudo na hora. O Judiciário não existe para criar obstáculos; existe para facilitar e garantir direitos”, explicou.
O juiz coordenador da Expedição, José Antônio Bezerra Filho, reforçou que a presença do Estado nos locais mais distantes tem significado muito além da entrega de documentos. “Hoje foi o dia da família. Quando chegamos a um lugar tão distante e regularizamos documentos, reconhecemos paternidade e formalizamos vínculos, não estamos apenas emitindo papéis, estamos resgatando dignidade. A cidadania está sendo entregue na prática”, finalizou.
Próxima etapa – Após os atendimentos em Espigão do Leste, a 7ª Expedição Araguaia-Xingu segue para a próxima parada: Veranópolis, distrito de Confresa (1.020km de Cuiabá). A ação será realizada nos dias 11 e 12 de novembro, na Escola Municipal Vereador Valdemiro Nunes de Araújo. O horário de funcionamento será das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.
Parceiros – A 7ª Expedição Araguaia-Xingu é coordenada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Justiça Comunitária, com atuação integrada do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur), da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) e do Juizado Volante Ambiental (Juvam).
A realização da expedição só é possível graças a uma ampla articulação entre instituições públicas. Integram essa mobilização órgãos como a Defensoria Pública, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), o Ministério Público do Estado, a Politec, a Justiça Federal, a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), a Polícia Judiciária Civil (PJC), a Companhia de Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros Militar e as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente (Sema), Saúde (SES), Educação (Seduc) e Cultura, Esporte e Lazer (Secel).
A ação também recebe apoio da Receita Federal, Caixa Econômica Federal, INSS, Assembleia Legislativa, Exército Brasileiro e prefeituras dos municípios atendidos. Empresas parceiras — como Aprosoja, Energisa, Paiaguás Incorporadora e Grupo Bom Futuro.
Leia também:
“Hoje é nossa vez”: casamentos são encaminhados e crianças tiram primeiro RG em ação do Judiciário
Poder Judiciário retira crianças da “invisibilidade documental” durante Expedição Araguaia-Xingu
Judiciário chega a Espigão do Leste e transforma escola em polo de justiça e cidadania
Adoção e entrega voluntária: orientação do Judiciário rompe tabus e protege infâncias
Círculo de Paz fortalece vínculos e aproxima Judiciário da comunidade escolar em Jacaré Valente
Reconhecimento de paternidade socioafetiva é realizado durante Expedição Araguaia-Xingu
Cadeirante consegue restabelecer benefício em atendimento da Expedição Araguaia-Xingu
Casal descobre chance de reconhecer neta durante 7ª Expedição Araguaia-Xingu, em Jacaré Valente
Expedição Araguaia-Xingu inicia atendimentos na Agrovila Jacaré Valente
Judiciário chega a Jacaré Valente e inicia preparação para dois dias de atendimentos à população
Expedição Araguaia-Xingu inicia 2ª etapa e percorre mais de 1.000 km até as comunidades atendidas
Autor: Talita Ormond
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Jovens Demolays conhecem o Tribunal de Justiça
Na sexta-feira (07), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu aproximadamente 50 jovens da Ordem DeMolay, em uma visita que vai além do protocolo institucional. Para muitos dos rapazes, entre 12 e 21 anos, foi a primeira oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Judiciário estadual e de encontrar um exemplo vivo de que os caminhos trilhados na juventude podem levar longe.
A atividade integra o programa “Dia do Meu Governo”, um dos requisitos anuais da Ordem DeMolay, reconhecida pela ONU como a maior organização de juventude do mundo. “O jovem vai numa estrutura do poder público para aprender um pouco sobre a história e o funcionamento dessas instituições”, explicou Júlio César Moreira Silva Júnior, membro do Conselho Consultivo do Capítulo Marechal Rondon e professor de Direito.
Embora tenha sido realizada nos mesmos moldes do programa “Nosso Judiciário”, a visita não se enquadrou oficialmente no projeto por não envolver acadêmicos de Direito. Participaram membros dos 11 capítulos existentes em Cuiabá e Várzea Grande.
Um encontro que inspira
Para Jonas José, de 20 anos, mestre conselheiro do Capítulo XVIII de Março, a experiência superou expectativas. “A princípio eu tinha a visão de que o Tribunal de Justiça era um local um pouco mais fechado, que não tinha essa liberdade para pessoas de fora, e fui muito bem recebido”, contou. Estudante de Ciências Contábeis, Jonas revelou que a visita fortaleceu sua pretensão de trabalhar com Direito Tributário. “Tendo a oportunidade de estar aqui hoje, com certeza me inspirou muito mais”.
Gabriel Collareda, de 19 anos e mestre conselheiro do Capítulo Cuiabá nº 103, também estava em sua primeira visita ao TJMT. “A gente teve muito conhecimento a respeito dos poderes. Ter a oportunidade de conhecer a segunda instância do Poder Judiciário é incrível”, afirmou. Para ele, que já trabalha na área judiciária, a experiência trouxe “uma nova perspectiva” sobre a instituição.
Ponte entre gerações
O momento mais simbólico da visita aconteceu no encontro com o desembargador Lídio Modesto, que recebeu os jovens com especial entusiasmo. “É uma satisfação gigante estar aqui recebendo vocês. Também fiz parte da Ordem DeMolay, então para mim é uma honra ter a possibilidade de, hoje, estando aqui no Tribunal de Justiça como desembargador, receber meus irmãos”, declarou.
Magistrado há 26 anos, Lídio Modesto é membro fundador do Capítulo Marechal Rondon e integra a Loja Maçônica Filhos de Salomão nº 1. Sua trajetória começou ainda jovem, quando ingressou na organização aos 17 anos, passando por DeMolay, Sênior DeMolay e, posteriormente, pela Maçonaria, da qual é grau 33 desde 2018.
“Eu acredito fielmente que a Ordem DeMolay é uma instituição formadora de homens, de pessoas sérias, comprometidas com a ética, com a família, com o país”, afirmou o desembargador, destacando os valores de patriotismo, especialmente significativos no mês de novembro. “É muito importante ter esse sentimento de respeito às instituições da pátria e dos valores que o homem de bem deve se pautar”.
O desembargador Lídio foi além e enfatizou que as oportunidades no Judiciário não se limitam à área jurídica. “O Tribunal de Justiça é uma instituição muito ampla. Nós temos pessoas da área de tecnologia da informação, que a passos largos vem ocupando seu espaço, pessoas da área da engenharia também”, destacou, mencionando as 60 comarcas do estado e os diversos prédios descentralizados.
Aos jovens presentes, deixou um recado: “Não desistam dos seus sonhos. Não é impossível, todos vocês têm a oportunidade. Se por acaso entenderem que essa casa pode servir no futuro, continuem estudando sempre, porque somente por meio do estudo e do sonho você consegue alcançá-lo”.
Ao final do encontro, o desembargador recebeu, como homenagem dos jovens, o pin comemorativo dos 35 anos do Capítulo Marechal Rondon nº 106 da Ordem DeMolay.
Acesse mais fotos no Flickr do TJMT
Autor: Roberta Penha
Fotografo: Élcio Evangelista
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Polícia Militar apreende adolescente que atropelou criança durante fuga em Rondonópolis
Com ação especial de fim de semana, Sinop ultrapassa 193,5 mil doses de vacinas aplicadas em 2025
Pai Presente: Judiciário formaliza vínculos em Espigão do Leste
Polícia Militar apreende adolescente que atropelou criança durante fuga em Rondonópolis
Escola de Cuiabá é referência em qualidade de ensino com múltiplas atividades
Segurança
Polícia Militar apreende adolescente que atropelou criança durante fuga em Rondonópolis
Policiais militares da 14ª Cia de Força Tática e do Raio, apreenderam, na noite deste domingo (9.11), um adolescente, de...
Polícia Civil prende suspeito de roubar comércio religioso em Cuiabá menos de 6 horas após o crime
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (07.11), um homem, de 24 anos, suspeito de praticar um roubo à mão armada...
Polícia Militar resgata três crianças vítimas de maus tratos em Várzea Grande
Equipes militares do 4º Batalhão resgataram, na noite deste sábado (8.11), três crianças e prenderam uma mulher de 22 anos...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde7 dias atrás
Com 30% dos municípios em alerta, Ministério da Saúde lança campanha nacional de combate às arboviroses
-
Saúde7 dias atrás
Brasil reforça compromisso com a abordagem de “Uma Só Saúde”
-
Cuiabá7 dias atrás
Câmara aprova criação do Dia do Atleta Paralímpico e inclusão da Festa de Santa Luzia em Cuiabá
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Eleitora de 98 anos, moradora do Jardim Florianópolis, faz biometria depois de 29 anos sem votar
-
SEGURANÇA7 dias atrás
Polícia Militar apreende armas de fogo e prende homem por disparos e ameaça em Sinop
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Madeira apreendida ganha novo propósito e ajuda a transformar escola em Rondonópolis
-
SEGURANÇA7 dias atrás
Corrida Homens do Mato da Polícia Militar reforça valorização profissional e saúde mental em 2025
-
CIDADES3 dias atrás
Previ Sinop realiza análise e homologação das candidaturas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal