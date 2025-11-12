JUSTIÇA
MPMT reforça protagonismo no fomento ao método APAC em Mato Grosso
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) tem atuado de forma decisiva no fomento ao método APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) no estado, uma alternativa inovadora ao sistema prisional tradicional que prioriza dignidade, disciplina e esperança na execução da pena.Desde 2020, o MPMT promove ações estratégicas como audiências públicas, visitas técnicas a unidades em Minas Gerais e articulação com diversas instituições para viabilizar a metodologia. Em dezembro de 2024, foi aprovado o marco legal para implantação das APACs em Mato Grosso (Lei 12.773/773).“O método consegue avaliar o mérito do condenado, o que o sistema comum não consegue. E é importante que se diga que o método APAC ele não tem olhos apenas para o recuperando, para o condenado, mas hoje o método já se preocupa também com as vítimas. Então, todas as APACs já têm um departamento de assistência às vítimas e seus familiares”, afirma a procuradora de Justiça coordenadora do CAO da Execução Penal, Josane Fátima de Carvalho Guariente.O método APAC, presente em 68 unidades no Brasil, busca a recuperação do preso e a proteção da sociedade, com atividades que unem estudo, trabalho e disciplina. Diferente do sistema comum, não há ociosidade, uma vez que o recuperando cumpre sua pena com rigor, mas também com oportunidades de reconstrução. “A APAC não é para qualquer privado de liberdade. A APAC é para aqueles que demonstrem, comprovem que eles estão prontos a um recomeço”, destacou o juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Bruno Marques.A metodologia inclui ainda assistência às vítimas e seus familiares, reforçando a corresponsabilidade social. Entre os resultados comprovados, destacam-se a taxa de reincidência inferior a 15%, contra índices muito mais altos no sistema tradicional, e o custo 44,92% menor por reeducando em comparação ao modelo comum, além do fortalecimento da reintegração social com impacto positivo na segurança pública. “E uma atividade diferentemente das unidades tradicionais, na APAC é uma atividade produtiva, portanto não existe moleza, não existe mordomia”, asseverou o promotor de Justiça Roberto Arroio Farinazzo Junior.Para ingressar em uma APAC, o condenado deve ter sentença definitiva, aceitar as regras do método e contar com a participação da família, elemento essencial para a reinserção. Em Mato Grosso, o método APAC conta com mais de 30 voluntários engajados em grupos de estudo e articulação.Para o procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRD), é possível afirmar “que (o método APAC) se trata de um grande projeto de segurança pública, né, e que e que merece a atenção tanto das autoridades quanto da sociedade em geralHoje, o Brasil é referência mundial na aplicação do método APAC, com delegações internacionais visitando o país para conhecer a experiência que une disciplina, espiritualidade e reintegração social. Países da Europa, como Alemanha, já estudam a metodologia brasileira como modelo para reformas em seus sistemas prisionais, reconhecendo sua eficácia na redução da reincidência e na promoção da dignidade humana. “Eu vejo o método da APAC como um método do futuro”, finalizou o desembargador do TJMT, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Julgamento de trio acusado por duplo homicídio no Shopping Popular será retomado nesta quinta-feira
O julgamento dos três acusados pelo duplo homicídio ocorrido em 23 de novembro de 2023, no Shopping Popular de Cuiabá, será retomado nesta quinta-feira (13), às 9h, no Fórum da Capital. A sessão é presidida pela juíza Mônica Catarina Perri Siqueira, da 1ª Vara Criminal, e integra as ações do Mês Nacional do Júri, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Andamento do julgamento
A sessão do Tribunal do Júri teve início na manhã desta quarta-feira (12) e contou com oitiva de testemunhas, interrogatórios dos réus e início dos debates orais. Após a sustentação do Ministério Público, no início da noite, as defesas começaram os debates. Depois haverá pausa para o jantar e a suspensão para prosseguir o julgamento amanhã (13).
Resumo do caso
De acordo com a denúncia do Ministério Público, mãe e filho, Jocilene Barreiro da Silva e Vanderley Barreiro da Silva, teriam encomendado a morte do lojista Gersino Rosa dos Santos por vingança pela morte de um familiar. O executor contratado, Sílvio Júnior Peixoto, teria entrado no Shopping Popular, se aproximado pelas costas de Gersino e efetuado dois disparos na nuca.
Um dos projéteis atravessou o corpo de Gersino e atingiu o vendedor Cleyton de Oliveira de Souza Paulino, que estava na linha de tiro, causando também sua morte.
Saiba mais:
Acompanhe: réus por duplo homicídio no Shopping Popular são julgados pelo Tribunal do Júri
Autor: Dani Cunha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Estudantes de Direito de Primavera do Leste vivenciam rotina do TJ durante projeto Nosso Judiciário
Autor: Bruno Vicente
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
SUS na COP30: mais de mil atendimentos são registrados pelo centro de operações em saúde em Belém
Julgamento de trio acusado por duplo homicídio no Shopping Popular será retomado nesta quinta-feira
Deputados aprovam em primeira discussão PL que altera o programa Ser Família Habitação
Prefeitura certifica 28 alunos em cursos de qualificação do Ser Família Capacita
Estudantes de Direito de Primavera do Leste vivenciam rotina do TJ durante projeto Nosso Judiciário
Segurança
Polícia Militar prende dupla e apreende pistola e munições em Conquista d’Oeste
Policiais militares da cidade de Conquista d’Oeste prenderam dois homens, de 28 e 24 anos, pelo crime de porte ilegal...
Força Tática prende suspeitos por tráfico de drogas e diversas passagens criminais
Policiais Militares da Força Tática do 14º Batalhão de Rondonópolis, prenderam nesta terça-feira (11.11), três pessoas suspeitas de envolvimento com...
Polícia Civil prende homem por ameaçar e agredir companheira grávida com o objetivo de provocar aborto
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quarta-feira (12.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 25...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Previ Sinop realiza análise e homologação das candidaturas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura realiza manutenção com cascalhamento, patrolamento e compactação do solo na Estrada Lívia
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT comemora 25 anos da Escola Superior de Contas com palestra de Steven Dubner
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove treinamento em comunicação assertiva para servidores do Procon
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia R$ 25 milhões para redução de fila de registros na Anvisa
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop encerra etapa do Mulheres do Campo com capacitação e valorização da produção artesanal
-
CIDADES2 dias atrás
XV Mostra Pedagógica valoriza práticas exitosas e fortalece a rede municipal de ensino em Sinop
-
CIDADES2 dias atrás
Prefeitura prepara dia exclusivo para a saúde do homem com nove especialidades médicas