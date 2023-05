MPMT requer prorrogação da intervenção na saúde por mais 90 dias

Atletas veteranos e novatos apoiaram a 1ª Corrida Ser Família dos Anjos pela causa nobre do cadastro para doar medula óssea e sangue para salvar vidas. Os ganhadores da prova de atletismo de cinco quilômetros, realizada no Complexo da Arena Pantanal no sábado (20.05), foram Adonias Pereira, no masculino, e Marcia Oliveira, no feminino.

Além do incentivo à doação, o evento arrecadou leite e fraldas para instituições filantrópicas como critério para a inscrição.

Idealizadora e madrinha da corrida, a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, acompanhou o evento de modo online por estar em recuperação de uma cirurgia. Ela foi representada pelo governador Mauro Mendes e pela filha, Maria Luiza Mendes, que correram e entregaram medalhas aos vencedores.

Maria Luiza Mendes, filha da primeira-dama Virginia Mendes, a representou na premiação

O governador Mauro Mendes reafirmou o compromisso com a política social e o incentivo feito pela primeira-dama na campanha de doação. “Eu já fiz doação de órgão, todos sabem disso. Tenho uma vida absolutamente tranquila, normal. Vim aqui e corri. Faço atividades de vez em quando e consigo manter minha vida normalmente mesmo tendo doado rim um dia. Tenho certeza que todo mundo pode fazer esse ato de amor”, destacou.

Adonias Pereira, ganhador no categoria masculino, realizou a corrida dos cinco quilômetros em 18 minutos e 53 segundos. Ele corre há seis anos e compete principalmente em corridas com mais de 21 quilômetros. “Eu recebi o convite e vim. Só a corrida salva. Está de parabéns a primeira-dama de MT. Todos estão de parabéns porque eu costumo dizer: eu venci e outros podem vencer”, afirmou.

Júlia Pouso de Almeida Sesso, 28 anos, engenheira, corre há aproximadamente sete meses. “Eu achei a corrida super interessante porque essas campanhas incentivam o esporte e a doação de sangue e também da medula óssea. Foi bem bacana mesmo”, disse.

Stefanne Pereira de Souza, 29 anos, corre há seis meses. “Foi uma experiência única. Não estou acostumada com o percurso, eu fiz e gostei do resultado. Além da questão do incentivo à saúde, exercício, e tudo mais, também incentiva a doação. Também gostei da forma e de como foi essa corrida, do kit e tudo”, avaliou.

A diretora do MT-Hemocentro, Gian Carla Zanela, explicou que a instituição organiza campanhas e sempre orienta a população quanto ao ato de doar órgãos. “Nós oportunizamos as pessoas para que façam cadastro e vamos conseguir mais pessoas transplantadas no Brasil e no mundo. Porque há várias medulas ósseas de Mato Grosso que já viajaram para outros locais”, enfatizou.

História de corrida e saúde

O cearense de Crato (CE), que fará 70 anos em dezembro, Francisco Luna Bezerra, o Careca, correu e ainda fez cinco flexões após terminar. Ele está em Mato Grosso há 46 anos e já esteve em diversas provas do atletismo. Careca fez já 32 cirurgias de câncer de pele e uma de próstata.

“Os médicos falaram que eu não ia mais correr, não ia mais trabalhar. Eu era aposentado na época e fiquei contrariado. Conversei com Deus e ele falou que eu ia correr e trabalhar melhor ainda”, contou o mecânico morador de Cuiabá.

Francisco Luna Bezerra, quase 70 anos, tem história de saúde aliada ao esporte

Ele corre desde 1971 quando estava no Exército. Já participou de etapas do atletismo em Mato Grosso, Brasília, Rio Grande do Sul, Ceará e foi professor de Karatê no seu Estado e em escolas em Cuiabá durante 15 anos da vida. “O dia que eu participo de uma corrida, eu me sinto bem. Porque se eu parar, vai enferrujar e vai ficar ruim, então é melhor participar dessa corrida, do esporte porque esporte é vida”, revelou.

Francisco ainda contou: “Todas as vezes eu chamo os jovens e digo para eles pegarem meu exemplo. Eu sempre falo para os jovens que saiam do comodismo e venham à luta do esporte”.

José Vicente Sales, 70 anos, dos quais 23 anos é atleta corredor, é outro veterano que aprovou a função social da 1ª Corrida Ser Família dos Anjos “A corrida agrega valores à vida da gente. Tanto física, como mental. Você também inspira as novas gerações”, afirmou.

Doação salva vidas

A secretária interina de Assistência Social e Cidadania, Grasi Bugalho, informou sobre a importância da Corrida Ser Família dos Anjos “Vista Suas Asas, Doe Medula Óssea”, idealizada pela primeira-dama de MT, Virginia Mendes.

Ela destacou o trabalho em equipe do Governo de Mato Grosso para a realização da corrida entre as secretarias de Saúde (SES), Assistência Social e Cidadania (Setasc), Cultura, Esporte e a Lazer (Secel-MT), a Unidade de Apoio à Família (UNAF) e o MT-Hemocentro.

“Foi uma integração de todos por essa causa, que é a doação da medula óssea. Isso salva vidas. Todos estão juntos para apoiar o Hemocentro. A campanha tem que continuar. As pessoas precisam. Estamos aqui para pedir: doem medula óssea, doem sangue”, reforçou a secretária.

A Campanha de Cadastro Voluntário de Medula Óssea ocorre nesta semana, entre os dias 22 e 26 de maio, na sede do MT Hemocentro. Todo ano a instituição realiza a campanha de incentivo à doação na “Semana Estadual de Conscientização da Importância da Doação de Medula Óssea”.

A corrida foi realizada em parceria com a Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT) e gerenciada pela Morro MT.

Pódio da corrida – 5 Km

Feminino

1 – Marcia Oliveira – 23 minutos e 26 segundos – 38 anos

2 – Querli Lima de Paula – 24 minutos e 02 segundos – 33 anos

3 – Noemi dos Santos Machado – 24 minutos e 26 segundos

– 54 anos

Masculino

1 – Adonias Pereira – 18 minutos e 53 segundos – 45 anos

2 – Adelson Luiz Pereira – 19 minutos e 41 segundos – 42 anos

3 – Valdecarlos José dos Santos – 21 minutos e 20 segundos – 46 anos

