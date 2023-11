MT adere a programa nacional para aprimoramento de gestão de gastos na saúde pública

O Instituto Mato Grosso Saúde (MT Saúde) e o Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), assinam contrato de credenciamento, nesta quarta-feira (29.11). A cerimônia será realizada na sede do hospital, na sala da Diretoria, às 14h30.



Estarão presentes na cerimônia representando o MTSaúde, a Presidente do Instituto, Misma Thalita dos Anjos, e a Diretora Administrativa do HCanMT, Renata Gomes de Oliveira.



O HCanMT foi fundado em 1999 e é o maior centro de referência em atendimento oncológico no Estado de Mato Grosso, reconhecido pela excelência do serviço oferecido. Classificado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade (Unacon) nos serviços de Radioterapia, Hematologia e Oncologia Pediátrica, oferecendo um serviço de qualidade nos vários níveis de complexidade, priorizando o atendimento multiprofissional e a humanização hospitalar.



O MT Saúde é o plano de assistência médica do servidor público do Estado e, atualmente, conta com cerca de 450 prestadores de serviços, entre hospitais, clinicas, laboratórios e médicos de diversas especialidades, com um amplo rol de cobertura assistencial e mensalidades com valores abaixo da média de mercado, além de ofertar teleconsulta e pronto atendimento digital 24 horas.



Serviço: Credenciamento do Hospital de Câncer de Mato Grosso

Quando: Quarta-feira (29.11)

Horário: 14h30

Local: Sede do HCanMT

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 5500, Cuiabá – MT, 78055-000

Fonte: Governo MT – MT