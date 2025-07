MT amplia participação no Valor de Transformação Industrial e mantém desempenho positivo da indústria em 2025

Mato Grosso segue consolidando sua posição de destaque no cenário industrial brasileiro. De acordo com a Pesquisa Industrial Anual, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado ampliou sua participação no Valor de Transformação Industrial (VTI) e registrou crescimento na produção industrial no acumulado de janeiro a abril de 2025, frente ao mesmo período do ano anterior.

O VTI, que mede o valor gerado efetivamente pela indústria ao subtrair os custos dos insumos do valor bruto da produção, teve expansão significativa em Mato Grosso. Em dez anos, o Estado elevou sua participação no indicador dentro da região Centro-Oeste de 24,8% para 26,8%, um ganho de dois pontos percentuais.

Segundo Anderson Lombardi, secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), os bons resultados refletem a estratégia adotada por Mato Grosso para fomentar o ambiente de negócios e atrair investimentos.

“Mato Grosso é o Estado que mais investe no Brasil. Aplicamos 20% de toda a nossa receita corrente líquida em infraestrutura, o que representa uma devolução concreta à sociedade dos recursos arrecadados com impostos”, afirmou.

Além do avanço no VTI, o Estado também registrou alta de 1,2% na produção industrial no primeiro quadrimestre de 2025, comparado ao mesmo período de 2024.

Nos últimos 12 meses, a produção industrial em Mato Grosso acumula alta de 3,6%, o que indica uma trajetória consistente de expansão e maturidade do setor, força e resiliência.

O crescimento da indústria em Mato Grosso é fortemente impulsionado pelos setores de alimentos e biocombustíveis, que sustentam a base da agroindústria local. O estado é o segundo maior produtor de etanol do país e lidera a produção de etanol de milho, com 11 biorrefinarias em operação, o maior número de empreendimentos desse tipo no Brasil.

“Desde 2019, o Estado passou a oferecer segurança jurídica aos investidores com a modernização da legislação tributária. Na mesma lei que trouxe essa garantia, também reformulamos os benefícios fiscais, que hoje estão entre os melhores do país. Contamos com matéria-prima em abundância, infraestrutura logística em constante expansão, como estradas pavimentadas e ferrovias, além de investimentos em saúde, educação e um ambiente de negócios que chama atenção de investidores do Brasil e do mundo”, completou Lombardi.

Fonte: Governo MT – MT