MT Ciências participa da Colônia de Férias na Biblioteca Estevão de Mendonça

O Circuito Itinerante de Ciências de Mato Grosso (MT Ciências) participa do Projeto Colônia de Férias, realizado na Biblioteca Pública Estevão de Mendonça, em Cuiabá, nesta quarta-feira (25), quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

As atividades são gratuitas e fazem parte do calendário de férias, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Ao todo, serão atendidas 450 crianças, sendo 150 participantes por dia, das 13h às 17h.

Este será o primeiro ano que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participa do evento. Além das atividades de entretenimento, recreação, arte e cultura, o MT Ciências participa levando inovação e a popularização de conceitos básicos de ciência e tecnologia. A proposta é levar conhecimento de forma lúdica e divertida, tornando o ambiente de conhecimento cada vez mais leve, popular e sem barreiras para o cidadão.

Como parte da programação, o MT Ciências estará presente com o planetário digital, onde o público poderá conferir vídeos de astronomia registrados a partir do céu de Mato Grosso, e o óculos de realidade virtual, com imagens da fauna e flora do Pantanal. Experimentos envolvendo a tecnologia 3D, robótica e outros elementos farão parte das atividades.

Para Marilene Passos, coordenadora de Popularização da Ciência da Seciteci, a participação do MT Ciências no projeto Colônia de Férias, além de levar conhecimento às crianças e adolescentes, também contribui para ampliar a possibilidade de aprendizado levado pelo evento.

“Pela primeira vez, o MT Ciências vai ser parceiro e colaborar com a Biblioteca Pública Estevão de Mendonça. Acreditamos que a partir desta parceria, o MT Ciências passará a agregar o projeto e dessa forma ampliar as possibilidades de conhecimento, ensinando tecnologia de maneira simples, com o uso de exemplos do nosso cotidiano, onde em tudo há ciência”, defendeu Marilene.

Na Colônia de Férias, os participantes também poderão se envolver em diversas atividades educativas, como oficinas de pintura, jogos, slime, e confecção de brinquedos com garrafa PET. Haverá também apresentação com o palhaço ‘Novinho’, palestra e exposição sobre educação ambiental.

Serviço

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada no Palácio da Instrução, na Rua Antônio Maria, 151, Centro de Cuiabá. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (65) 3613-9240 ou pelo email: [email protected]

Fonte: GOV MT