MT conta com 406 propriedades aptas a exportar para União Europeia

Obra lançada em novembro de 2021 pelo Governo do Estado, o Parque Novo Mato Grosso colocará o Estado entre os realizadores de grandes eventos da América Latina. Isso porque o local, idealizado pelo governador Mauro Mendes, contará com um espaço para shows e eventos com capacidade de 100 mil pessoas.

Outro destaque que também deve fomentar o turismo mato-grossense é a construção do primeiro autódromo iluminado do país, que funcionará dentro do parque e que segue as normas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi um dos convidados para o lançamento da obra e gostou do que viu.

“Estou muito orgulhoso de vir aqui e participar desse grande evento. É uma maravilha para o automobilismo e para Mato Grosso, que tem sido uma máquina impulsionando o nosso Brasil. Um empreendimento como esse é onde se criam os novos pilotos para representar o Brasil futuramente. E é um investimento que impulsiona o turismo, não é?! Atrai investimentos para todo o Estado, porque possibilita a vinda de grandes eventos internacionais”, afirmou o piloto.

O parque ocupa uma área total de 300 hectares e está localizado na MT-251, cerca de 11km da Trincheira Engenheiro Roberto Flávio Abbott de Castro Pinto, entre a Rodovia Helder Cândia – que liga Cuiabá ao Distrito de Nossa Senhora da Guia (MT-010), e Rodovia Emanuel Pinheiro – Estrada de Chapada.

Além de grandes eventos, o local também abrigará um kartódromo, lago para prática esportiva com 100 hectares, museu do agro, pista de motocross, pista de caminhada de 5 km, pista de skate, de ciclismo, e de bicicross, parque da família, pista para arrancadão, além de um estacionamento com capacidade para 12 mil automóveis.

Para o presidente da MT Par, Wener Santos, a iniciativa trará grande desenvolvimento para a Baixada Cuiabana e destaca a participação ativa do governador Mauro Mendes nas etapas da obra.

“Desde o primeiro dia do lançamento da obra, o governador Mauro Mendes tem acompanhado de perto toda a execução do projeto, porque quer entregar um local que tenha notoriedade e que seja motivo de orgulho para a população mato-grossense. E temos que reconhecer que o projeto é mesmo inovador e trará grande desenvolvimento social e econômico para a Baixada Cuiabana”, pontuou o presidente da MT Par.

Padrão Disney

O nível de excelência implementado nos parques temáticos da Disney, a exemplo do Magic Kingdom, também estará presente no Parque Novo Mato Grosso. Isso porque a MT Par conta desde outubro com a consultoria de Dan Cockerell e Valerie Cockerell. Dan é ex-vice-presidente do Magic Kingdom, do Walt Disney World e Valerie foi colaboradora da companhia por muitos anos.

A mentoria tem como objetivo acompanhar a pesquisa mercadológica, potencializando as oportunidades para a implementação do parque, contando com a expertise de Dan e Valerie, e por fim, após sua inauguração conquistar o título de melhor parque da América Latina.

Viveiro

Outra novidade é que o parque contará com um viveiro com mais de 70 mil mudas de plantas que já tomou forma. Em novembro deste ano, a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) já doou cerca de 36 mil mudas de Mogno Africano, Ipês e Espirradeiras.

