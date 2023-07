MT é o Estado que mais gerou empregos com carteira assinada em junho

O Juizado Especial Criminal de Cuiabá (Jecrim) destinou mais de 447 mil reais, oriundos de prestações pecuniárias de processos para entidades que realizam ações sociais em Cuiabá.

O valor foi entregue na sede do Jecrim, de forma simbólica, a 5 instituições que foram habilitadas para receber as doações e manter os atendimentos nas mais diversas áreas.

Com apoio do Judiciário mato-grossense, a Associação Obras Sociais Seara de Luz prevê a cobertura de um espaço multiuso onde vai funcionar o parquinho e o refeitório utilizado pelas crianças. Segundo a presidente da associação espirita, Elione Fátima Santos a demanda é muito grande, cerca de 80 crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social, na faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses ficam diariamente na creche “Nina Zaque”, que funciona na instituição.

“A palavra é gratidão, estamos muito felizes com essa ajuda do judiciário. O Jecrim tem feito a diferença em nosso caminho. Cada vez que conseguimos recursos, investimos na infraestrutura do nosso espaço e em mais atendimentos, para que cada vez mais possamos receber pessoas, crianças que precisam de amparo para ficar enquanto os pais estão trabalhando”, destaca.

A Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) também foi beneficiada com os recursos do Jecrim. A Organização sem fins lucrativos , formada por voluntários tem como uma das frentes de trabalho atuar na redução do número de crianças e adolescentes acolhidos e encaminhar para famílias adotivas, e com o repasse será possível colocar em prática o projeto “Ampara na Estrada”.

A presidente da Ampara, Elísia Cruz explica que a expectativa é poder chegar aos 141 municípios. Queremos fomentar e conscientizar a importância da adoção para vida de cada criança ou adolescente que esta um lar, por uma família. Estamos muito felizes e muito gratos com essa iniciativa do Judiciário”, afirma.

O juiz do Jecrim , Aristeu Dias Batista, Valella visitou todas as entidades que se inscreveram para receber os recursos. Ele explica que um dos objetivos do repasse financeiro para projetos sociais pelo Poder Judiciário é contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

“Um dos objetivos do Jecrim é agraciar essas entidades filantrópicas e fazer com que elas deem melhor assistência para a sociedade. E hoje nós estamos concretizando todas aquelas ações penais que ocorreram lá atrás e foram se acumulando e agora foram destinados o montante para os projetos certificados e apresentados no Juizado Especial Criminal”.

Maritza Fonseca

Coordenadoria de Comunicação do Poder Judiciário

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT