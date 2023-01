MT Escola de Teatro chega ao sétimo ano de atividades ininterruptas

O maior projeto de artes cênicas de Mato Grosso, a MT Escola de Teatro, chega a seu sétimo ano de atividades ininterruptas. Fundada em 2016 pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a escola oferece, de maneira gratuita, curso superior de Tecnologia em Teatro.

O polo de formação, que funciona no Cine Teatro Cuiabá, com gestão compartilhada entre a Secel, Associação Cultural Cena Onze e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), já habilitou uma centena de profissionais graduados que atuam tanto em Mato Grosso quanto fora do estado, nas áreas de teatro, cinema, televisão e docência.

Após a conclusão de quatro módulos de ensino (quatro semestres), o estudante recebe a formação de tecnólogo. Mas muito mais que um centro de formação em artes cênicas, a MT Escola de Teatro vai além de formação profissional, como explica Wender de Almeida Filho, um dos alunos do curso de Atuação.

“A MT Escola de Teatro é muito mais que uma escola, tem carater terapêutico (risos). A metodologia é tão bem elaborada que paralelo às técnicas de artes cênicas, adquirimos a capacidade de compreender melhor a vida em sociedade. Passei a me reconhecer melhor e a lidar melhor com as pessoas, a conhecer o meu corpo e os corpos que me cercam. A dramaturgia do corpo trouxe ensinamentos para minha vida em sociedade. Eu posso afirmar, com absoluta certeza, que sou uma pessoa diferente da que ingressou, anos atrás”, relata Wender.

Na graduação, o estudante escolhe uma das sete áreas de ênfase, podendo se especializar em: Atuação, Cenografia e Figurino, Direção, Dramaturgia, Iluminação, Sonoplastia e Produção Cultural. A instituição utiliza o sistema pedagógico desenvolvido pela Associação dos Artistas Amigos da Praça, que administra a SP Escola de Teatro, uma das maiores e mais conceituadas escolas de artes cênicas da América Latina.

“Na MT Escola de Teatro, o papel social das artes cênicas é ponderado em módulos que valorizam a emancipação criadora, o pensamento crítico e a confluência absoluta de talentos e poéticas, desviando-se da relação hierárquica as quais costumam estar presas as bases educacionais”, explica Flávio José Ferreira, coordenador da MT Escola de Teatro.

A MT Escola de Teatro oferece também cursos de extensão cultural. São gratuitos e de curta duração. A extensão mobiliza a população e os artistas interessados em aperfeiçoar ou ampliar seus conhecimentos teatrais, ao fazer a ponte entre estes e criadores e pensadores de outras áreas.

“O objetivo é suprir as demandas em formação e qualificação profissional para além dos sete cursos de graduação com conteúdo complementares e ministrantes de notório conhecimento”, destaca Flávio Ferreira.

Sobre a literatura, instalado no primeiro andar do Cine Teatro Cuiabá, o acervo da Biblioteca Luiz Carlos Ribeiro é composto por coleções de apoio pedagógico, além de títulos da dramaturgia e a consulta a esse material é realizada pelos estudantes da MT Escola de Teatro.

A escola conta ainda com um acervo digital, o mesmo utilizado pela SP Escola de Teatro. Nessa coleção, estão disponíveis obras específicas do teatro e áreas afins.

“O teatro é um universo fascinante. Veio como uma oportunidade de conhecimento e de trabalhar com a arte, mas também me trouxe benefícios enquanto ser humano. Trabalhar em grupo fez com que eu superasse alguns medos e me trouxe confiança. Uma escola muito necessária para mim e para toda a sociedade mato-grossense”, conclui Wender.

Hoje a MT Escola de Teatro, além do polo Cuiabá, conta também com uma unidade em Cáceres. Atualmente, 50 pessoas estudam na capital e outras 40 em Cáceres. A formação dessas turmas está prevista para o final do primeiro semestre e em julho uma nova turma ingressará.

O início das aulas está previsto para 21 de março, no prédio do Cine Teatro Cuiabá, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas. O curso é oferecido no período noturno, de segunda a sexta-feira.

Fonte: GOV MT