MT gerou 57 mil novos postos de trabalho em 2022

Mato Grosso gerou 57.354 novos postos de trabalho no ano de 2022 e tem a 6º melhor performance no país na variação de saldos de empregos gerados. Foram admitidos 587.317 trabalhadores enquanto 529.963 foram desligados, um percentual positivo de 7,33%, acima da média nacional que foi de 5,01%. No país foram gerados 2 milhões de novos empregos formais. O salário médio no país é de R$ 1.944,17.

As informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho mostram que a maioria dos contratados em Mato Grosso no ano passado são jovens de 18 a 24 anos com ensino médio completo.

O setor de serviços foi o maior empregador, gerando 27.602 novos postos de trabalho, seguido pelo comércio que abriu 14.193 vagas. Em terceiro está a agropecuária com 7.609 empregos, depois vem a indústria com 4.056 vagas e por último a construção civil com 3.894 postos de trabalho.

Dentre as cidades de Mato Grosso, Cuiabá foi a que mais abriu vagas com 14.579 novas contratações. Em seguida vem Rondonópolis, que gerou 5.512 empregos. Sinop está em terceiro lugar com 4.233 postos de trabalho, seguido por Sorriso com 3.935.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, aponta que as contratações pelo setor privado em Mato Grosso também são resultadas das ações do Governo, que tem investido na economia, atraindo empresas que passaram a ter mais segurança para expandir os negócios.

“O Governo tem concedido créditos por meio da Desenvolve MT, desburocratizou o acesso aos benefícios fiscais no Estado, tem investido em logística melhorando rodovias para escoamento da nossa produção, organizado setores produtivos. Acreditamos que esse ano de 2023 teremos um desempenho ainda melhor na geração de emprego e renda”, exalta.

Fonte: GOV MT