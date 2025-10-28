MT Hemocentro atende 599 pacientes com a doença falciforme

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, é referência no tratamento da doença falciforme no estado. No momento, a unidade atende 599 pacientes com a patologia.

Solangela Pereira da Silva, de 50 anos, realiza o tratamento contra a anemia falciforme no MT Hemocentro desde 1994. Dia Nacional da Luta pelos direitos da pessoa com Doença Falciforme, comemorado nesta segunda (27.10), ela destaca que a unidade exerce papel fundamental no seu tratamento.

“Aqui a referência é o Hemocentro e estou morando aqui desde 1994 por causa disso. Por ser uma patologia que você já nasce com ela, requer tratamento e acompanhamento. Do tempo que eu comecei a tratar no Hemocentro para os dias de hoje eu estou melhor, eu já tive muita crise e agora não tenho mais”, destacou.

Na unidade, o paciente recebe diversos tipos de atendimento, como consultas regulares com médico hematologista para acompanhamento e tratamento ambulatorial, acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e exames regulares de rotina e acompanhamento. Quando necessário, os pacientes também realizam transfusões e infusão de medicamentos no ambulatório.

De acordo com médico cancerologista pediátrico e hematologista da SES, Wolney de Oliveira Taques, a doença falciforme é caracterizada como uma doença que as hemoglobinas têm formato de foice e possuem baixa vida útil.

“A anemia falciforme é um tipo de anemia hereditária, ou seja, genética, em que há alteração da estrutura da hemácia, ela vai se transformar em forma de foice e dessa forma será destruída precocemente. A destruição dessa hemácia é a principal característica da doença. Então, é anemia, porque a vida útil da hemácia, que normalmente vive em torno de 90 a 120 dias, reduz drasticamente entre 30 a 60 dias”, explicou.

Ainda segundo o médico, a patologia apresenta vários sintomas. “As pessoas podem apresentar anemia crônica, podem ter icterícia por causa da destruição precoce das hemácias, aumento de hemoglobina e crises de dor. Esses pacientes também têm sintomas relacionados a infecções, especialmente em crianças abaixo de 5 anos de idade”, acrescentou.

O Teste do Pezinho ou Triagem Neonatal é a forma mais efetiva e precoce de detectar a anemia falciforme.

