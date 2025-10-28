MATO GROSSO
MT Hemocentro atende 599 pacientes com a doença falciforme
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, é referência no tratamento da doença falciforme no estado. No momento, a unidade atende 599 pacientes com a patologia.
Solangela Pereira da Silva, de 50 anos, realiza o tratamento contra a anemia falciforme no MT Hemocentro desde 1994. Dia Nacional da Luta pelos direitos da pessoa com Doença Falciforme, comemorado nesta segunda (27.10), ela destaca que a unidade exerce papel fundamental no seu tratamento.
“Aqui a referência é o Hemocentro e estou morando aqui desde 1994 por causa disso. Por ser uma patologia que você já nasce com ela, requer tratamento e acompanhamento. Do tempo que eu comecei a tratar no Hemocentro para os dias de hoje eu estou melhor, eu já tive muita crise e agora não tenho mais”, destacou.
Na unidade, o paciente recebe diversos tipos de atendimento, como consultas regulares com médico hematologista para acompanhamento e tratamento ambulatorial, acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e exames regulares de rotina e acompanhamento. Quando necessário, os pacientes também realizam transfusões e infusão de medicamentos no ambulatório.
De acordo com médico cancerologista pediátrico e hematologista da SES, Wolney de Oliveira Taques, a doença falciforme é caracterizada como uma doença que as hemoglobinas têm formato de foice e possuem baixa vida útil.
“A anemia falciforme é um tipo de anemia hereditária, ou seja, genética, em que há alteração da estrutura da hemácia, ela vai se transformar em forma de foice e dessa forma será destruída precocemente. A destruição dessa hemácia é a principal característica da doença. Então, é anemia, porque a vida útil da hemácia, que normalmente vive em torno de 90 a 120 dias, reduz drasticamente entre 30 a 60 dias”, explicou.
Ainda segundo o médico, a patologia apresenta vários sintomas. “As pessoas podem apresentar anemia crônica, podem ter icterícia por causa da destruição precoce das hemácias, aumento de hemoglobina e crises de dor. Esses pacientes também têm sintomas relacionados a infecções, especialmente em crianças abaixo de 5 anos de idade”, acrescentou.
O Teste do Pezinho ou Triagem Neonatal é a forma mais efetiva e precoce de detectar a anemia falciforme.
*Sob a supervisão de Ana Lazarini
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Maioria dos turistas que vêm a Cuiabá é do Centro-Oeste e do interior de Mato Grosso
A expectativa para o show do Guns N’ Roses, no dia 31 de outubro, movimenta o setor hoteleiro da Grande Cuiabá. Um levantamento realizado pela Secretaria Adjunta de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) junto a 17 meios de hospedagem de Cuiabá e Várzea Grande revelou que a maior parte dos turistas que virão para o evento é proveniente do próprio Centro-Oeste, com destaque para cidades de Mato Grosso como Sinop, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde.
De acordo com a pesquisa, a média de permanência dos visitantes será de dois dias, com taxa de ocupação próxima à lotação máxima em mais da metade dos hotéis consultados. A maioria das hospedagens aponta reservas concentradas entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, período em que Cuiabá deve registrar intensa movimentação turística.
Os dados também mostram que grande parte dos turistas pertence à faixa etária entre 26 e 45 anos, com predominância de público adulto jovem. Entre os 17 estabelecimentos que participaram do levantamento, 70% afirmaram que a origem dos hóspedes está concentrada em outros estados do Centro-Oeste (como Goiás e Distrito Federal) e no interior mato-grossense.
“Esse tipo de evento mostra a força do turismo de entretenimento e a capacidade da capital de atrair público regional. Muitos turistas vêm de carro, permanecem o fim de semana e movimentam restaurantes, shoppings e serviços locais”, avaliou a superintendente de Política e Promoção do Turismo, Júlia Assis.
Ela também comentou que a Sedec, por meio do Descubra Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá UFMT, IFMT e Unic vão realizar uma pesquisa junto ao público do show do Guns N´Roses para identificar a origem dos turistas.
Os pesquisadores vão realizar uma amostragem do público, estimado em 40 mil pessoas, questionamentos sobre o tipo de hospedagem estimativa de gastos por pessoa, se planeja fazer viagem no estado, e se voltaria ou não pra cidade.
Uma dezena de pesquisadores estarão na Arena Pantanal, a partir das 15 horas, no dia do show.
“Depois do show poderemos reunir dados concretos de bilhetes emitidos tanto aéreo quanto rodoviário pra fazer a comparação com um período normal desta época do ano, além de comparar o ICMS das Atividades Típicas do Turismo como alojamento e alimentação, transportes, dentre outros”, concluiu Julia Assis.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Homem é preso e adolescente apreendido pela PM após roubo à residência em Alta Floresta
Policiais militares do 8º Batalhão prenderam um homem, de 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, pelos crimes de roubo, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, na manhã desta terça-feira (28.10), em Alta Floresta. Os suspeitos foram presos em flagrante com duas armas de fogo, após tentarem fugir do local do crime.
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais do 8º BPM receberam denúncias sobre um roubo em andamento em uma residência, no bairro Setor E. No local, os militares foram recebidos por uma das vítimas que afirmou que ele e seus familiares haviam sido rendidos por dois homens armados.
As vítimas relataram ainda que os criminosos agiram de modo violento e agrediram uma adolescente com coronhadas na cabeça, causando grande lesão. Os familiares também disseram que os suspeitos fugiram pelo fundo da casa e levaram celulares de todos e objetos pessoais de valor.
A equipe do 8º BPM iniciou diligências nas redondezas da casa e prontamente encontraram os suspeitos fugindo em uma estrada, que passa pela parte de trás da residência. Rapidamente a dupla foi abordada e se rendeu. Com eles, foram localizados dois revólveres e uma corrente.
Os suspeitos não informaram a motivação do crime e disseram que haviam perdido os celulares roubados, durante a fuga.
Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Fonte: Governo MT – MT
