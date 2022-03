MT Hemocentro celebra 28 anos com investimento de R$ 19,2 milhões na construção da nova sede

O MT Hemocentro celebra neste mês de março 28 anos de serviço prestado a população de Mato Grosso e, com objetivo de proporcionar um espaço mais moderno aos doares de sangue, o Governo do Estado está investindo R$ 19,2 milhões na construção da nova sede da unidade de saúde.

“O serviço do MT Hemocentro é imprescindível para a saúde da população visto que este é o único banco de sangue público do estado e que, ao longo desses 28 anos, proporcionou chance de vida a milhares de vidas. Com a nova sede, os servidores e doadores terão uma estrutura mais moderna e ampla, ” diz o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Atualmente, o banco de sangue está localizado na rua 13 de Junho, no Centro de Cuiabá. A nova sede está em construção no bairro Consil, na capital. A previsão é de que a obra seja concluída no segundo semestre de 2023.

Além da a construção do novo prédio do MT Hemocentro, o Governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, realizou nos últimos três anos a aquisição de uma carreta semirreboque e de um caminhão com equipamentos para a coleta de doação de sangue estimadas em R$ 4,4 milhões. Neste período, também foi realizada a revitalização da sede atual, como obras de reforma, renovação de parte elétrica, pinturas externas e internas e a reconstrução de rampa e corrimão de acesso a unidade; essas melhorias somam R$ 210, 8 mil.

Celebração

Em comemoração ao aniversário do MT Hemocentro, celebrado nesta terça-feira (15.03), foram realizadas diversas homenagens aos servidores, doadores e entidades parceiras de campanhas de doação de sangue.

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, destaca que são quase 30 anos de história e cada vez mais se solidificando. “Não tem palavras para ver o sangue entrando em uma pessoa. É emocionante ver a vida voltando para o seu próximo. É fundamental que as pessoas que estejam bem de saúde venham ao MT Hemocentro para ser doador voluntário, para nos auxiliar a salvar vidas”, ressalta a diretora.

Uma das instituições homenageadas foi o Comando Geral da Polícia Militar, com a entrega de moção de aplausos pela parceria em inúmeras campanhas de doação voluntária de sangue. Está ocorrendo desde o dia 14 de fevereiro a campanha de doação interna de sangue em parceria com a equipe da PM; a campanha segue até este mês de março.

O comandante geral PM, Coronel Jonildo José de Assis, enfatizou que a participação da PM é uma ação voluntária e atende ao chamado do MT Hemocentro para melhorar o estoque de sangue.

“A PM toda se mobilizou nessa missão. Essa campanha já ultrapassou os limites da baixada cuiabana e os comandos regionais do interior já estão empenhados em formar uma rede de doadores permanentes para que possamos sempre doar e salvar vidas” salienta o comandante.

Doando vida

A doação é um gesto de amor e de solidariedade ao próximo que tem contribuído para a manutenção do serviço do hemorrede em todo o Estado. Atualmente, já são quase 900 mil doadores cadastrados pelo MT Hemocentro. As doações beneficiaram todos os hospitais e prontos-socorros públicos dos 141 municípios.

A doadora Sara Silva Dias, cuiabana, servidora municipal e doadora fidelizada de sangue e de aférese há 14 anos relata que decidiu doar mais para ajudar e ser solidária. “Porque é uma coisa que é de graça para nós, não custa ajudar o nosso semelhante; é pelo prazer de ajudar mesmo o próximo”, diz a doadora.

O doador Luanderson Jorge de Arruda, autônomo, poconeano e doador de sangue pela segunda vez e cadastrado como doador de medula óssea conta que a vontade de ajudar o próximo foi à motivação em ser doador. “É muito satisfatório ajudar o próximo, esse é o propósito da vida, a gente está aqui para isso”.

Serviço

Para agendar a doação de sangue, acesse o Sistema de Agendamento do MT Hemocentro neste link. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 211 e 221.

A solenidade contou com a presença da secretária adjunta de Unidades Especializadas da SES, Arlete Maria de Sá Lima.