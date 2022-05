MT Hemocentro divulga agenda de coletas de sangue para o mês

No mês em que se celebra a campanha Junho Vermelho e o Dia Mundial dos Doadores de Sangue, o MT Hemocentro, gerido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulga as coletas de sangue e sensibiliza novos parceiros para as doações. Com o apoio do serviço móvel do Hemobus, o banco de sangue público intensifica o ritmo das doações e amplia a coleta externa para outros municípios.

Para comemorar o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho, o MT Hemocentro, em parceria com a TV Centro América e com o idealizador do grupo denominado “Os Últimos”, Marcelo Modesto, organiza a participação dos atletas doadores de sangue na Corrida de Reis.

Os doadores, que já participam da corrida “Os Últimos”, terão a oportunidade de concorrer, neste ano, a 300 inscrições para a Corrida de Reis, doadas pela TV Centro América.

Para obter a inscrição, o interessado deverá comparecer ao MT Hemocentro, entre esta terça-feira (31 de maio) e sexta-feira (03 de junho), para fazer a doação de sangue, com uma camiseta do grupo “Os Últimos” – entre as que foram distribuídas de 2016 a 2021. Os doadores deverão fazer registro de foto ou vídeo e enviar para a TV, para que seja divulgado em um dos programas de jornalismo da emissora.

“Logo após a doação e o lanche, os doadores devem procurar a Gerência de Doação para se inscrever na Corrida e receber outras orientações. Entre os 300 doadores, cinco serão sorteados para correr entre os atletas do Pelotão de Elite, grupo VIP de corredores que inicia a corrida. A entrega dos kits será no dia 15 de junho, em local e horário a ser definido e amplamente divulgado pela TVCA”, explica a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

A coleta interna de doações é permanente, na sede do MT Hemocentro, e ocorre mediante agendamento. O banco de sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h30, e fornece o atestado de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pode doar, a unidade fornece um comprovante de comparecimento para justificar a falta no trabalho.

Ações externas

Entre esta quarta-feira (1º de junho) e sexta-feira (03/06), haverá coleta externa no município de Jaciara, em parceria com a Prefeitura. A coleta será feita pela equipe do Hemobus durante todo o dia.

No período de 06 a 10 de junho, a coleta externa será em Várzea Grande, com o apoio da Prefeitura. A coleta será feita pela equipe do Hemobus durante o dia todo.

No dia 13 de junho, a equipe do Hemobus coletará doações na Secretaria de Estado de Educação (Seduc), nos períodos da manhã e da tarde. No dia seguinte (14.06), a coleta externa será realizada na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag), também durante o dia todo.

Entre os dias 21 e 23 de junho, o Hemobus estará atendendo os moradores do município de Juara. A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

O calendário de coletas externas do mês de junho será finalizado com o deslocamento do Hemobus, no período de 27 a 29 junho, até a sede do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com atendimento ao público em geral, além dos servidores da justiça.

“As parcerias são muito importantes para a manutenção dos estoques de sangue do MT Hemocentro. Precisamos de mais doações, para suprir a demanda da rede hospitalar e as entidades parceiras exercem um papel importante no chamamento de possíveis doadores”, explica a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

Onde doar no interior

No interior do estado, as doações podem ser feitas nas Unidades de Coleta e Transfusão, localizadas nos seguintes municípios: Juína, Juara, Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Primavera do Leste, Barra do Garças, Sinop, Porto Alegre do Norte, Água Boa, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Sorriso.

Para agendar a doação de sangue na sede do MT Hemocentro, basta acessar o Sistema de Agendamento do MT Hemocentro neste link.

O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 211 e 221.