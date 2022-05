MT Hemocentro divulga agenda de coletas para o mês de maio

O MT Hemocentro divulga as coletas de sangue internas e externas do mês de maio e sensibiliza novos parceiros para as campanhas de doações. Com o apoio do serviço móvel do Hemobus, o banco de sangue público intensifica o ritmo das doações de sangue.

“As parcerias são muito importantes para a manutenção dos estoques de sangue do MT Hemocentro. Precisamos de mais doações para suprir a demanda da rede hospitalar e as entidades parceiras exercem um papel importante no chamamento de possíveis doadores”, explica a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

As doações podem ser feitas na sede do MT Hemocentro ou nas Unidades de Coleta e Transfusão, localizadas nos seguintes municípios: Juína, Juara, Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Primavera do Leste, Barra do Garças, Sinop, Porto Alegre do Norte, Água Boa, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Sorriso.

No dia 6 de maio, haverá a campanha de coleta externa na Praça da República, centro de Cuiabá, em parceria com o Centro de Ensino Técnico Mato-grossense (Cetem). A coleta será feita pela equipe do Hemobus durante o dia todo.

Nos dias 16 e 31 de maio, será realizada, com o apoio do comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, uma coleta interna com os militares da unidade militar; as coletas ocorrerão mediante agendamento junto ao MT Hemocentro.

Nos dias 17 e 18 de maio, a comunidade do Colégio Metha, em Várzea Grande, se mobilizará para doar sangue no Hemobus, que se deslocará até a escola para realizar a coleta.

Os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus também estão engajados na missão de salvar vidas, com uma campanha de doação voluntária prevista para o dia 20 de maio. A equipe técnica do Hemobus se deslocará para atender os doadores na sede da igreja.

A coleta interna de doações é permanente na sede do MT Hemocentro e ocorre mediante agendamento. O banco de sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, e fornece o atestado de comparecimento à doação para o doador. Para quem compareceu, porém, por algum motivo não pode doar, mesmo assim, a unidade fornece um comprovante de comparecimento para justificar a falta no trabalho.

Para agendar a doação de sangue, basta acessar o Sistema de Agendamento do MT Hemocentro neste link. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 211 e 221.