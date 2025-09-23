MT Hemocentro enfrenta baixa nos estoques de sangue

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, enfrenta baixa nos estoques de sangue dos tipos O-, A-, AB- e B-. Embora todos os tipos sejam necessários para manter os estoques abastecidos, esses estão em estado de alerta.

A unidade está localizada na Rua 13 de junho, 1055, Centro Sul de Cuiabá. O hemocentro funciona das 07h30 às 18h, sem pausa para o almoço, de segunda à sexta-feira.

O diretor da unidade, Fernando Henrique Modolo, reforça o convite a todos, especialmente às pessoas que possuem esses tipos sanguíneos.

“Nossos estoques estão em estado de alerta e por isso convidamos todos aqueles que possuem esses tipos sanguíneos a nos ajudarem a manter os estoques abastecidos e a continuar ajudando a quem precisa. Estamos de portas abertas para recebê-los e a equipe do MT Hemocentro está preparada para atendê-los”, destacou.

Para doar sangue, os interessados devem comparecer à unidade de coleta portando documento oficial com foto. É preciso ter entre 16 e 69 anos e 11 meses e 29 dias. Menores com idade entre 16 e 17 anos devem levar documento de autorização assinado pelo pai, mãe ou responsável legal. Além disso, todos os doadores precisam pesar 50 kg ou mais.

De acordo com o Ministério da Saúde, homens podem fazer até quatro doações por ano, com intervalo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem doar sangue três vezes ao ano, com intervalo de três meses entre cada doação.

As doações são seguras e levam cerca de 60 minutos para serem realizadas. Não é recomendado doar sangue em jejum: realize alimentação leve e equilibrada antes de doar.

Serviço

Para realizar o agendamento da doação de sangue, basta acessar este link. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, somente mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.

O banco de sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, na rua 13 de Junho, 1.055, em Cuiabá. A unidade fornece o atestado de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pode doar, o MT Hemocentro fornece um comprovante de comparecimento para justificar a falta no trabalho.

*Sob a supervisão de Ana Lazarini

Fonte: Governo MT – MT