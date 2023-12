MT Hemocentro intensifica coletas para reposição do estoque de sangue

Com o objetivo de intensificar as coletas para repor e manter o estoque do único banco de sangue público de Mato Grosso, o MT Hemocentro realizará, neste mês de dezembro, diversas ações voltadas para a doação de sangue voluntária, além das coletas de rotina realizadas pela unidade especializada.

“O período festivo de fim de ano e de férias se prolonga até o carnaval, causando queda considerável no número de doações e é quando, mais do que nunca, precisamos da solidariedade dos voluntários. Dezembro inspira o amor ao próximo e estamos nos mobilizando para manter o estoque de sangue com o apoio de cada doador”, destacou a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

Nesta semana, entre esta segunda e quinta-feira (04 a 07.12), a unidade realizará, em parceria com a TV Centro América, uma ação voltada para os interessados na Corrida de Reis. Os 300 primeiros voluntários que doarem sangue nesse período poderão se inscrever gratuitamente no pelotão normal da disputa e receber um kit da corrida, que ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2024. Os corredores do pelotão de elite também poderão integrar a campanha, pois serão entregues duas inscrições com kits para este público.

No sábado (09), o MT Hemocentro estará aberto para receber as doações por aférese de doadores fidelizados. A unidade de saúde fará coleta de sangue exclusivamente para este público, com o objetivo de aumentar o estoque de plaquetas, que corre risco de ter uma acentuada diminuição visto que o prazo de validade do componente é de apenas cinco dias. O método de coleta permite a doação de uma maior quantidade do componente desejado de um único doador; o paciente que recebe esse produto tem sua necessidade atendida e realiza um menor número de transfusões.

Já a partir da segunda-feira (11) ocorrerá a campanha “Doadores Nota Mil” da equipe Os Últimos. Em parceria com o MT Hemocentro, o grupo disponibilizará mil camisetas da campanha para os doadores que fizerem doação de sangue até o fim do estoque das camisetas. A equipe Os Últimos disputa anualmente a Corrida de Reis e os doadores que ganham a camiseta também são convidados para correr.

Entre os dias 11 e 15 de dezembro, o caminhão do MT Hemocentro estará no município de Araputanga, por meio do projeto Ir para Incluir, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).

Agendamento

Durante o mês de dezembro, o MT Hemocentro também realizará coletas na sede da unidade. As doações podem ser agendadas por este link ou por meio dos telefones (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222) e WhatsApp (65) 98433-0624.

A sede do MT Hemocentro está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1.055, Centro Sul, Cuiabá. O funcionamento regular da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 18h.

O MT Hemocentro é coordenador e referência em hematologia e hemoterapia em Mato Grosso, e atende à demanda sanguínea dos prontos-socorros de Cuiabá e de Várzea Grande, do Hospital Universitário Júlio Müller, do Hospital Municipal São Benedito e do Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, destacou que as unidades no interior do Estado que fazem parte da Hemorrede também trabalharão para aumentar o estoque de sangue neste mês de dezembro.

“Nossas unidades de coleta e transfusão de Cáceres, Rondonópolis, Juína, Juara, Tangará da Serra, Sinop, Água Boa, Primavera do Leste, Barra do Garças, Sorriso, Alta Floresta, Colíder, Barra do Bugres e Porto Alegre do Norte estarão de portas abertas para receber os doadores solidários”, ressaltou a gestora.