MT Hemocentro realiza coleta de sangue neste sábado (25) para reforçar estoque

Policiais militares do município de Dom Aquino prenderam um homem de 18 anos pelo crime de receptação, nesta segunda-feira (20.1). Na ação, a PM recuperou um veículo Citroen furtado na cidade de Várzea Grande.

Por volta de 14h45, a equipe do 1º Pelotão de PM recebeu denúncias de moradores da cidade sobre a presença de Citroen de cor preto, transitando pelos comércios da cidade de modo suspeito. Os denunciantes afirmavam não conhecer a presença do carro no município.

Os militares iniciaram diligências e abordaram o carro, ocupado por um homem. Em checagem ao veículo, foi identificada uma queixa de furto, registrada na cidade de Várzea Grande, no dia 11 deste mês.

Questionado sobre o fato, o suspeito afirmou que comprou o Citroen pela internet, mas não soube dar informações da procedência do vendedor e nem seu endereço.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido até a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT