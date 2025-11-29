MT Hemocentro recebe projeto que acolhe pacientes com hemofilia

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, foi palco, de quarta a sexta-feira (26 a 28.11), de uma ação de sensibilização e engajamento para pessoas que vivem com hemofilia, seus familiares e rede de apoio, e profissionais de saúde, com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar aos pacientes.

O diretor do MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, destacou a importância do tratamento e da linha de cuidado, e ressaltou que o MT Hemocentro atua como referência para os pacientes com hemofilia.

“Estamos com quase 500 pacientes com hemofilia A e B, hemofilia grave e outras coagulopatias. Então, nesta parceria junto com o projeto Sabiá, Governo do Estado e Ministério da Saúde, estamos intensificando o acolhimento a essas famílias e mostrando a importância do cuidado, do tratamento, principalmente para essas pessoas que precisam de atendimento humanizado”, explicou.

Segundo o diretor, a empresa de consultoria parceira do Ministério da Saúde está realizando o projeto em vários hemocentros do Brasil.

“Essa empresa vem para ouvir essas famílias, escutar quais são os gargalos das necessidades e, com isso, trazer esses anseios para que o MT Hemocentro possa melhorar a linha de cuidado para esse acolhimento”, acrescentou.

Conforme a assistente administrativa, médica e pedagoga Graça Lopes, do núcleo de educação permanente do MT Hemocentro, o projeto busca gerar diálogos e disseminar informação de forma acessível aos pacientes.

“O objetivo maior é trabalhar mesmo com os nossos pacientes, porque o MT Hemocentro tem o sistema ambulatorial de atendimento. Então, queremos trabalhar com os pacientes, conscientizá-los da doença, de que existem possibilidades para que tenham mais qualidade de vida”, afirmou.

Nos dois primeiros dias, foram feitas atividades interativas. Nesta sexta-feira (28.11), a médica hematologista do MT Hemocentro, Paloma Valk, realizou uma roda de conversa com os usuários, e o pai de dois pacientes da unidade palestrou sobre como é a vida de um hemofílico.

“As nossas informações são exatamente para ajudar na qualidade de vida dos pacientes. Mesmo quem não tem alguém na família com hemofilia pode informar um vizinho, um amigo pra buscar atendimento aqui no hemocentro, que é o regulador de toda a Hemorrede”, concluiu Graça.

