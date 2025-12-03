MATO GROSSO
MT Hemocentro vai abrir para coleta de sangue neste sábado (6)
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, vai abrir de forma excepcional neste sábado (6.12), das 7h30 às 12h, para receber os doadores de sangue que não podem comparecer à unidade de segunda a sexta-feira.
Segundo o diretor do MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, a ação é um inventivo para que mais gente possa adotar o hábito da doação e virar um doador de sangue regular. Neste sábado em particular, será realizado o terceiro e último dia da campanha de coleta com um moto clube parceiro.
“Precisamos do apoio da população para manter os estoques de sangue abastecidos para atender a demanda no final de ano, que é maior do que a normal em toda a rede pública de saúde de Mato Grosso”, avaliou o diretor.
No momento, a unidade está com os tipos sanguíneos A- e O- em estado de alerta. A sede do MT Hemocentro está localizada na Rua 13 de Junho, em Cuiabá, e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, sem fechar para o almoço. A unidade, normalmente, abre as portas aos sábados uma vez por mês.
“Sempre divulgamos estas ações em sábados para que as pessoas que trabalham em horário comercial durante a semana possam se organizar para também conseguir doar sangue”, completou.
Quem pode doar?
O voluntário que quiser doar sangue precisa apresentar um documento oficial com foto, pesar 50kg ou mais, estar em bom estado de saúde e ter feito uma refeição equilibrada: o doador deve estar bem alimentado para poder efetuar a doação e não pode estar em jejum.
Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Quem tem entre 60 e 69 anos só poderá doar sangue se já tiver doado antes dos 60 anos. Adolescentes de 16 e 17 anos devem levar uma autorização dos pais ou responsável legal para fazer a doação.
Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo de dois meses entre as doações; já as mulheres são limitadas a três doações anuais, respeitando o intervalo de três meses. São coletados até 450 ml de sangue por sessão e recomenda-se evitar exercícios físicos e consumo de álcool após a doação.
Serviço
Para agendar a doação de sangue na sede do MT Hemocentro, basta acessar o Sistema de Agendamento. O voluntário também pode fazer o agendamento pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, somente mensagem), ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.
O banco de sangue fornece o comprovante de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pôde doar, o MT Hemocentro fornece um comprovante de comparecimento e, para quem efetuou a doação de sangue, é entregue o atestado de doação de sangue para justificar a ausência no trabalho.
Fonte: Governo MT – MT
Turismo rural e produção de alimentos são debatidos em eventos do Fórum das Cadeias de Valor
Temas ligados à agricultura de pequena escala, turismo rural e produção de alimentos sustentáveis serão debatidos em três edições do Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural de Mato Grosso, que acontecem nos próximos dias em diferentes municípios do Estado.
O primeiro evento desta etapa será neste sábado (5.11), a partir das 7h, no plenário da Câmara Municipal de Brasnorte, e reunirá produtores dos vales do Juruena e do Arinos, incluindo participantes dos municípios de Juína, Juruena, Castanheira e região. O evento é promovido pela Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), com apoio da prefeitura municipal.
Após a abertura oficial, a programação inclui palestra sobre o Panorama da Agricultura Familiar Regional, abordando a atuação da Empaer e da Seaf no fortalecimento das cadeias produtivas locais, além da palestra Turismo Rural – Estratégia para Gerar Emprego e Renda no Campo. Também está prevista a apresentação de um case de sucesso do cooperativismo da agricultura familiar, com participação de representante da Cooperativa Mista Água da Prata (Cooperprata), seguida por mesa-redonda sobre o cooperativismo como ferramenta para o desenvolvimento rural.
Ainda pela manhã, serão discutidos temas ligados à bovinocultura de leite, com a palestra “Aspectos básicos para uma atividade de sucesso”, seguida por mesa-redonda sobre os desafios e oportunidades da produção leiteira na agricultura familiar. O planejamento forrageiro e o pastejo rotacionado também estarão em pauta, com discussão sobre a importância da gestão do pasto como estratégia de produtividade.
No período da tarde, o destaque será a cultura do cacau, com palestra sobre sistema de produção, uso de clones de alta produtividade, resistentes a doenças e adaptados ao cultivo a pleno sol. A programação inclui ainda a apresentação do case de sucesso do produtor Ivo Leo Neumann, referência regional na cacauicultura.
A outra edição do Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar será no dia 10 de dezembro, em Primavera do Leste, no Centro Cultural Pedro Alberto Tayano Filho. O evento tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e valorizar os povos tradicionais da região, incentivando o desenvolvimento sustentável por meio da disseminação de conhecimento, troca de experiências e fortalecimento de parcerias.
Durante o encontro, serão promovidas palestras, mesas-redondas e apresentações de casos de sucesso, além de demonstrações de boas práticas na produção agrícola e no turismo rural. O fórum também vai abordar o etnoturismo como estratégia de geração de renda e valorização cultural. O evento é voltado a agricultores familiares, povos tradicionais, representantes de associações, estudantes e comunidade em geral.
No mesmo dia, em Mirassol d’Oeste, a partir das 7h, no Centro de Eventos Alto da Boa Vista, acontece a edição do Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural da Unidade Territorial Nascentes do Pantanal e Vale do Guaporé. A proposta é fortalecer políticas públicas estaduais voltadas ao turismo rural, apicultura e fruticultura, incentivando o desenvolvimento sustentável e a geração de renda no campo.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil cumpre 148 ordens judiciais contra esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (3.12) a Operação Efatá, para cumprimento de 148 ordens judiciais, com foco na desarticulação de esquema criminoso milionário voltado à lavagem de dinheiro oriundo dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa.
A investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos identificou movimentações bancárias superiores a R$ 295 milhões, realizadas por meio de empresas de fachada, em nome de laranjas e de pessoas jurídicas ligadas diretamente ao núcleo criminoso.
São cumpridos na operação 34 mandados de busca e apreensão domiciliar, 40 medidas cautelares diversas de prisão, 40 bloqueios de contas bancárias de pessoas físicas, 19 bloqueios de contas bancárias de pessoas jurídicas, até o valor de R$ 41,2 milhões, e o sequestro de imóveis e 15 veículos automotores. As ordens foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias de Cuiabá.
A operação contou com apoio de equipes da Diretoria de Atividades Especiais (DAE), da Gerência de Combate ao Crime Organizado e Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (GCCO/Draco), Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deccor), Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), Diretoria Metropolitana, Diretoria do Interior com apoio da Delegacia de Primavera de Leste, Água Boa, Sinop e apoio da Delegacia de Mundo Novo (MS) e da prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).
Investigações
As investigações da Denarc identificaram o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo diversos que diversos integrantes da organização criminosa, incluindo familiares dos alvos, que movimentavam valores expressivos por meio de contas próprias, sem qualquer lastro documental ou origem lícita comprovada.
Parte dos recursos era fracionada em pequenas quantias e transitava entre contas de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de ocultar e dissimular a real origem do dinheiro. Apenas um dos investigados movimentou, entre créditos e débitos, a quantia de R$ R$ 295.087.462,24, conforme demonstrado em levantamento técnico.
A investigação contou com a atuação estratégica do Núcleo de Inteligência e do Laboratório de Lavagem de Capitais da Polícia Civil, que reuniram provas robustas das atividades ilícitas e da estrutura financeira do grupo, ligado à facção criminosa. Durante o período da investigação, foram presos em flagrante vários investigados pelo crime de tráfico de drogas.
Segundo o delegado da Denarc, André Rigonato, responsável pelas investigações, as medidas visam não apenas a responsabilização penal dos envolvidos, mas também a descapitalização da organização criminosa.
“O objetivo é interromper o fluxo financeiro da facção criminosa e ampliar o alcance das ações repressivas contra o crime organizado em Mato Grosso”, disse o delegado.
As investigações prosseguem com análise do material apreendido e a apuração de eventuais novos envolvidos.
Nome da operação
O nome “Efatá”, que significa “abra-te” em aramaico, foi escolhido como metáfora da revelação da complexa rede criminosa que atuava sob disfarce de legalidade empresarial e profissional.
A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero Contra Facções Criminosas, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções em todo o Estado.
Renarc
A operação faz parte das ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento do Narcotráfico (Renarc). A rede reúne delegados titulares das unidades especializadas e promotores públicos dos 26 estados e Distrito Federal e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Inteligência e Operações Integradas (DIOPI) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), para traçar estratégias de inteligência de combate de forma duradoura à criminalidade.
Fonte: Governo MT – MT
