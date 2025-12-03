MT Hemocentro vai abrir para coleta de sangue neste sábado (6)

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, vai abrir de forma excepcional neste sábado (6.12), das 7h30 às 12h, para receber os doadores de sangue que não podem comparecer à unidade de segunda a sexta-feira.

Segundo o diretor do MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, a ação é um inventivo para que mais gente possa adotar o hábito da doação e virar um doador de sangue regular. Neste sábado em particular, será realizado o terceiro e último dia da campanha de coleta com um moto clube parceiro.

“Precisamos do apoio da população para manter os estoques de sangue abastecidos para atender a demanda no final de ano, que é maior do que a normal em toda a rede pública de saúde de Mato Grosso”, avaliou o diretor.

No momento, a unidade está com os tipos sanguíneos A- e O- em estado de alerta. A sede do MT Hemocentro está localizada na Rua 13 de Junho, em Cuiabá, e funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, sem fechar para o almoço. A unidade, normalmente, abre as portas aos sábados uma vez por mês.

“Sempre divulgamos estas ações em sábados para que as pessoas que trabalham em horário comercial durante a semana possam se organizar para também conseguir doar sangue”, completou.

Quem pode doar?

O voluntário que quiser doar sangue precisa apresentar um documento oficial com foto, pesar 50kg ou mais, estar em bom estado de saúde e ter feito uma refeição equilibrada: o doador deve estar bem alimentado para poder efetuar a doação e não pode estar em jejum.

Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Quem tem entre 60 e 69 anos só poderá doar sangue se já tiver doado antes dos 60 anos. Adolescentes de 16 e 17 anos devem levar uma autorização dos pais ou responsável legal para fazer a doação.

Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo de dois meses entre as doações; já as mulheres são limitadas a três doações anuais, respeitando o intervalo de três meses. São coletados até 450 ml de sangue por sessão e recomenda-se evitar exercícios físicos e consumo de álcool após a doação.

Serviço

Para agendar a doação de sangue na sede do MT Hemocentro, basta acessar o Sistema de Agendamento. O voluntário também pode fazer o agendamento pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, somente mensagem), ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.

O banco de sangue fornece o comprovante de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pôde doar, o MT Hemocentro fornece um comprovante de comparecimento e, para quem efetuou a doação de sangue, é entregue o atestado de doação de sangue para justificar a ausência no trabalho.

Fonte: Governo MT – MT