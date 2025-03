MT homenageia mestres do artesanato com entrega de títulos em evento

O número de leitos clínicos existentes nos hospitais estaduais dobrou nos últimos seis anos. A informação foi apresentada pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) nesta terça-feira (25.3), durante a reunião ordinária da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Na oportunidade, foi apresentado o balanço financeiro do terceiro quadrimestre de 2024 e os dados do Relatório Anual de Gestão da SES. A secretária adjunta de Orçamento e Finanças da SES, Ivone Rosset, destacou que a quantidade de leitos na rede estadual aumentou muito no período de 2019 a 2024.

“A atual gestão sempre buscou ampliar os nossos recursos para que a gente pudesse melhorar cada vez mais o serviço prestado à população. Então, em 2019, nós tínhamos 539 leitos clínicos. Hoje, nós temos 1.014. Ou seja, nós dobramos a capacidade”, explicou.

Ela ainda acrescentou que, com a construção de quatro Hospitais Regionais no interior do Estado, serão criados mais 600 leitos – sem contar os leitos do Hospital Júlio Muller e do Hospital Central em Cuiabá, cuja obra está 98% executada e que deve ter 287 leitos de internação.

“Em termos de leitos de UTI, que é uma demanda muito grande, nós passamos de 101 leitos, em 2019, para 281 leitos. Isso também foi um avanço muito grande para a Saúde do Estado de Mato Grosso”, acrescentou.

A assessora responsável pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER) da SES, Claudete de Souza, também apresentou um resumo do orçamento executado em 2024 pela Secretaria, as principais fontes, o percentual de aplicação que é obrigatório pela Emenda Constitucional 29 e as principais ações desenvolvidas pelas diversas áreas.

De acordo com Claudete, o foco da Secretaria é na atenção hospitalar. “A principal ação que executa o orçamento da Secretaria é a área de gestão hospitalar, que engloba o financiamento dos hospitais geridos pelo Estado. Também tem a área de controle e avaliação, que administra os principais contratos que a Secretaria tem para a gestão”, explicou.

O deputado estadual Paulo Araújo, presidente da comissão, considerou que a gestão estadual trouxe bons números e bons indicadores, principalmente com relação aos investimentos necessários, reformas, ampliação e construção.

“A avaliação é muito positiva. Eu sei que vocês não vão conseguir resolver todas as demandas, mas que de fato avançou muito em algumas áreas. Nós temos várias unidades hospitalares que estão sendo construídas, dentro do planejamento de anos da Secretaria. Os Hospitais Regionais de Tangará da Serra, Juína, Alta Floresta, Confresa e a finalização do Hospital Central”, declarou.

Também participaram da reunião os deputados estaduais Lúdio Cabral, Dr. João, Marildes Ferreira e, de forma remota, Sebastião Rezende.

