MT Login alcança 1 milhão de usuários alcançados

A 12ª edição do projeto Comunidade Integrada, realizada pela Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), reuniu cerca de 1.200 pessoas, no município de Mirassol D’Oeste (297 km de Cuiabá), nessa sexta-feira (17.11). O evento encerra a Operação Integrada de Ordem Pública.

A ação aproxima a comunidade das forças de segurança pública, com palestras e atividades interativas.

O evento teve início às 7h e seguiu até 14h, na Escola Centro Educacional Municipal Vereador Edson Athier Almeida Tamandaré.

Além de atender moradores de Mirassol D’oeste, o evento teve a participação de pessoas de outros municípios e distritos vizinhos, como São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, e distrito de Sonho Azul.

A população participou de palestras sobre violência doméstica, riscos e perigos do uso excessivo da internet e sobre como ser um cidadão proativo.

O coordenador da Polícia Comunitária, tenente-coronel Sebastião Carlos, ressaltou a importância da ação para estabelecer uma parceria entre as forças de segurança pública e a população, além dos benefícios sociais que ela provoca.

“É a oportunidade do Estado e da comunidade se aproximarem e firmarem parcerias em prol da melhoria da qualidade da segurança pública e qualidade de vida. Para ambos é uma forma de fortalecer as ações em conjunto, e possibilitar as boas práticas. Isso é primordial para a ordem pública”, destacou.



O projeto contou com o auxílio da Polícia Militar, pelo Batalhão de Trânsito (Bpmtran), Batalhão De Polícia Militar De Proteção Ambiental (Bpmpa), Regimento de Policiamento Montado (Rpmon), Força Tática do sexto Comando Regional, Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e 17° Batalhão de Polícia Militar (Bpm), da Rede Cidadã, do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Polícia Judiciária Civil, Delegacia Regional de Mirassol D’Oeste, Polícia Rodoviária Federal, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Operação Ordem Pública

A operação foi dividida em duas etapas, a repressiva e a de comunidade integrada. A primeira ocorreu de segunda a quinta-feira (13 e 17.11) em caráter ostensivo e repressivo. A finalidade dessa fase é o combate à criminalidade.

Já a segunda etapa ocorreu nesta sexta-feira (17.11), focada na comunidade local, com trabalhos educativos e de assistência social quem integram o projeto Comunidade Integrada.

